В Пермском крае закрыли опасные придорожные кафе

В Пермском крае по причине несоблюдения санитарных норм были закрыты три кафе. Нарушения были выявлены в заведении «Спартак», расположенном в селе Сива, а также в придорожных точках «Озеро» и «Люси» на трассе Пермь—Березники.
«В ходе проверки кафе „Спартак“ выяснилось, что там отсутствовал производственный контроль, не обеспечивалась поточность технологических процессов, а продукция хранилась без маркировки. Кроме того, вентиляционные системы вытяжки не были установлены, не были предусмотрены раковины для мытья рук сотрудников, а на стенах и полу обнаружены трещины», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.
В заведениях, расположенных вдоль трассы, инспекторы зафиксировали несоблюдение санитарных требований к водоснабжению. Для приготовления пищи использовалась вода неизвестного происхождения.
Суд признал владельцев данных предприятий виновными в совершении административного правонарушения. В качестве меры наказания была назначена приостановка деятельности. Кафе «Спартак» закрыто на 60 суток, а придорожные заведения — на 45 суток.
Ранее URA.RU сообщало о том, что дороге Пермь—Березники еще одно придорожное кафе — «Путник» — было закрыто на 45 суток из-за аналогичных нарушений санитарных правил. По данной трассе ежедневно проходит множество автомобилей и автобусов, следующих в Соликамск и Березники.
