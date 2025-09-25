25 сентября 2025

Пермякам нужно срочно переоформить Пушкинскую карту

Пушкинская карта закроется 31 декабря
Пушкинская карта закроется 31 декабря Фото:

Молодым людям, которые пользуются для походов на культурные мероприятия Пушкинской картой, нужно ее переоформить. Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики Перми, программа лояльности меняет оператора с Почта Банка на ВТБ. Поэтому перевыпустить карту необходимо до 28 декабря.

«С 1 января 2026 года роль оператора Программы перейдет от АО „Почта Банк“ к Банку ВТБ (ПАО), в связи с чем „Пушкинскую карту“ необходимо перевыпустить в Банке ВТБ (ПАО). Заявление на перевыпуск карты необходимо подать до 28 декабря 2025 года включительно», — сообщает департамент.

Проект «Пушкинская карта» позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставки и другие учреждения культуры. Деньги выделяются за счет федерального бюджета.

