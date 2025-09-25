25 сентября 2025

В Перми снесли здание с пекарней и кафе, которое угрожало жизни людей

Здание с кафе и пекарней снесли по решению суда
Здание с кафе и пекарней снесли по решению суда Фото:

В Перми снесли самовольно реконструированное здание рядом с автовокзалом. В здании располагались пекарня и кофейня. После судебно-строительной экспертизы выяснилось, что объект создавал угрозу жизни и здоровью жителей, сообщает администрация города.

«Двухэтажное нежилое здание по адресу улица Революции, 68бб признано самовольной постройкой. Объект был самовольно реконструирован собственником путем надстройки второго этажа. На первом этаже находилась пекарня, на втором — кафе. Здание не соответствовало строительным нормам, его эксплуатация создавала угрозу жизни и здоровью граждан», — сообщается на сайте администрации Перми.

Первоначально собственник не выполнил решение суда в установленный срок, поэтому администрация района получила право снести здание за счет владельца. Позже индивидуальный предприниматель добровольно исполнил судебные требования и обеспечил демонтаж объекта.

