25 сентября 2025

Пермякам предлагают стать совладельцами известной доставки суши

В Перми ищут инвесторов для доставки роллов «Дева суши»
Проект создали в 2020 году
В Перми предприниматель Илья Отавин продает долю в популярной доставке роллов «Дева суши» за 3,5 млн рублей. Об этом сказано на сайте бесплатных объявлений.

«Продаю долю в ресторанном бизнесе, доставке роллов „Дева суши“. Номинал доли от 10% до 50%. Стоимость — 3,5 млн рублей», — пишет бизнесмен в объявлении.

Доставка «Дева суши» также известна под названием «Русалочка любит суши». Проект запустили предприниматели Илья Отавин и Евгений Лабецкий в 2020 году. В 2021 году бизнесмены открыли ресторан «Русалочка любит суши», в котором предлагали блюда из морепродуктов.

Летом 2023 года был проведен ребрендинг, в результате которого ресторан превратился в бистро, а название сменилось на «Дева суши». В феврале 2024 года бистро закрылось, и осталась только доставка. Также Отавин владеет кафе, в котором готовят гонконгские вафли. Этот бизнес он пытается продать за 2 млн рублей.

