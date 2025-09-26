Суд встал на сторону экс-начальника пермской колонии

Бывший руководитель ИК-37 Илья Асламов и предприниматель Олег Попов оставлены под домашним арестом. Прокуратура настаивала на их возвращении в СИЗО, но краевой суд не согласился с точкой зрения гособвинения, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Отказать в апелляционной жалобе. Меру пресечения Асламову и Попову оставить прежней, в виде домашнего ареста», — озвучила свое решение судья Наталья Евстюнина.
Также судья отменила запрет на общение с иными лицами для Асламова и Попова. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы суд просмотрел видеозапись из Чусовского суда, которую предоставила прокуратура. По мнению гособвинения, Асламов нарушил правила домашнего ареста и наложенные запреты и общался с людьми в здании суда, хотя ему это было запрещено. В ответ на это сторона защиты предоставила свидетеля, который был допрошен и сообщил, что не разговаривал с Асламовым, когда они находились в холле суда.
Дело Асламова и Попова рассматривается в Чусовском городском суде. Они обвиняются в получении и посредничестве в даче взятки от осужденного Руслана Алиева. Асламов и Попов были задержаны весной 2024 года и с тех пор находились в СИЗО. 17 сентября суд изменил обоим обвиняемым меру пресечения на домашний арест.
