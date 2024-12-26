Дети взятых в плен военных будут получать ежемесячные выплаты

Путин подписал указ о выплатах детям военных, пропавших без вести
© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия "Итоги 2024 года" с Президентом РФ Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Указ подписан президентом РФ Фото:

Дети военных, чьи отцы были взяты в плен или пропали без вести, в том числе в период специальной военной операции на Украине, будут получать ежемесячные выплаты. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он публикован на официальном интернет-портале публикования правовых актов.

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Дети военных, чьи отцы были взяты в плен или пропали без вести, в том числе в период специальной военной операции на Украине, будут получать ежемесячные выплаты. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он публикован на официальном интернет-портале публикования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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