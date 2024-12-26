Дети взятых в плен военных будут получать ежемесячные выплаты

Указ подписан президентом РФ
Дети военных, чьи отцы были взяты в плен или пропали без вести, в том числе в период специальной военной операции на Украине, будут получать ежемесячные выплаты. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он публикован на официальном интернет-портале публикования правовых актов.
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