Пригрозил России и оценил возможность повторной встречи с Путиным: главные заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп пригрозил России очень серьезными последствиями в случае, если к 15 августа не будет достигнуто прекращение огня. Об этом лидер Штатов заявил в эфире телеканала Fox News.
Помимо данного заявления, лидер Штатов поднял тему повторной встречи с президента РФ Владимиром Путиным, а также трехсторонней с участием президента Украины Владимира Зеленского. Главные заявления американского президента — в материале URA.RU.
Трамп заявил о серьезных последствиях для России
Россию ждут серьезные последствия, если не будет достигнуто соглашение по прекращению огня. Об этом заявил Дональд Трамп в разговоре с журналистами.
«Будут очень серьезные последствия. Да», — заявил Трамп.
Совместные переговоры Зеленского, Путина и Трампа
Американский лидер также поделился, что рассчитывает на проведение совместных трехсторонних переговоров, в которых будут участвовать Зеленский, Путин и он сам. Встреча состоится в том случае, если саммит на Аляске, который пройдет 15 августа, будет удачным. По словам Трампа, он хотел бы провести ее незамедлительно.
Второй встречи Трампа и Путина может не быть
Трамп заявил, что вторая встреча президентов США и России может и не состояться. По его словам, в случае, если лидер штатов не получит «необходимые ответы» от Путина, то встречи может и не быть. Также он отметил, что шанс второй встречи все-таки имеется, если переговоры по урегулированию конфликта на Украине окажутся успешными.
Лидер США не рассматривал приглашение Зеленского на Аляску
Трамп заявил, что всегда рассматривал саммит на Аляске как личную встречу с Путиным. После нее он планировал позвонить европейским лидерам и Зеленскому.
«Нет. Это всегда рассматривалось как то, что я встречусь с президентом Путиным, а затем позвоню лидерам и Зеленскому», — заявил Трамп. Потом он поправил свой ответ, что первым делом позвонит Зеленскому.
СМИ пытались дискредитировать встречу на Аляске
Дональд Трамп заявил, что американские средства массовой информации стремятся подорвать его запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в соцсети TruthSocial. По его словам, СМИ цитируют «уволенных неудачников и откровенно глупых людей». Он привел в пример своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Трамп заявил, что даже в случае достижения существенных уступок со стороны России, средства массовой информации все равно преподнесли бы это как неудачу.
Будет поднята тема кибератак
Лидер Штатов не исключил того, что может затронуть тему хакерских атак во время диалога с Путиным на Аляске. По его словам, как их страна, так и наша, хороши в данной сфере.
«Они занимаются хакерством, они хороши в этом. Мы в этом тоже хороши», — заявил американский президент.
