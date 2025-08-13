Голос бокса в России Борис Скрипко скончался на 79-м году жизни. Впервые легендарного спортивного комментатора услышали на Олимпиаде в Москве. Чем запомнился Скрипко, проработавший на телевидении почти полвека — в материале URA.RU.
Одиннадцать Олимпиад Скрипко
Скрипко пришел на телевидение в 1979 году и уже через год комментировал Олимпийские игры в Москве. Всего в его карьере — одиннадцать Олимпиад. Он работал на Первом канале, а с 2003 года стал продюсером на телеканале «Спорт», где он также комментировал главные боксерские поединки.
Его последним местом работы стал канал «Матч ТВ». Скрипко вел эфир обычно в паре с профессиональными боксерами. Среди них были чемпионы мира Дмитрий Пирог и Григорий Дрозд. Но чаще всего его коллегой по микрофону и другом по жизни был комментатор Андрей Шкаликов — трехкратный чемпион России и двукратный победитель чемпионатов Европы.
Причина ухода из жизни
Бориса Скрипко не стало в возрасте 78 лет. В последние годы жизни он работал на телеканале «Матч ТВ», где его называли настоящим голосом бокса. У Скрипко была онкология, которая и стала причиной его смерти.
«Причина — онкологическое заболевание. В последнее время комментатор находился в больнице», — сообщает со ссылкой на источники ТАСС.
Первая реакция на смерть Скрипко
На известие о смерти Скрипко одним из первых в мире спорта отреагировал экс-чемпион WBA (Super) во втором среднем весе Федор Чудинов. Он заявил «Матч ТВ», что это стало большой потерей для бокса, и выразил соболезнования семье легендарного комментатора.
«Он был голосом бокса. Большая потеря для нашего вида спорта, трудно будет заменить такого профессионала и человека», — сказал Чудинов «Матч ТВ».
