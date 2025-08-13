Они уничтожали террористов за секунды и выполняли невыполнимое: чем известен элитный спецназ «Альфа»

Из жизни ушел легендарный полковник КГБ и командир «Альфа» Владимир Зайцев

В 2024 году спецназ «Альфа» отметил 50-летие Фото: AlphaSpecnaz / X / Global Look Press Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» 13 августа сообщил о смерти полковника КГБ СССР Владимира Зайцева — одного из самых известных сотрудников органов госбезопасности и командира легендарного спецназа «Альфа». Причем почти ровно год назад, 29 июля 2024 года, легендарное подразделение антитеррора, чье имя стало символом профессионализма и самопожертвования, отметило свое 50-летие. История спецназа — в материале URA.RU. Рождение легенды: ответ на Мюнхенскую трагедию Подразделение «Альфа» было создано в 1974 году Фото: AlphaSpecnaz / X / Global Look Press Спецподразделение «Альфа» было создано в 1974 году в составе КГБ СССР, по инициативе председателя КГБ СССР Юрия Андропова. Изначально оно называлось «А» и было создано для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности в преддверии Олимпийских игр 1980 года в Москве. За два года до этого, 5 сентября 1972 года палестинские террористы из группировки «Черный сентябрь» захватили в заложники 11 членов израильской олимпийской сборной в Мюнхене. Провал операции по их освобождению, в ходе которой погибли все заложники, обнажил беспомощность спецслужб перед новыми вызовами терроризма. СССР, готовившийся к Олимпиаде-1980 в Москве, не мог игнорировать угрозу. Поэтому, 29 июля 1974 года, председатель КГБ Юрий Андропов подписал секретный приказ о создании Группы «А» (от слова «антитеррор») в составе 7-го управления КГБ. Поводом послужил не только Мюнхен. 30 избранных Первый командир новоиспеченного элитного спецназа — генерал-майор Виталий Бубенин, герой советско-китайского конфликта на острове Даманский, — столкнулся с уникальной задачей: создать подразделение с нуля. Отбор в «Альфу» был жесткий. Кандидаты — офицеры КГБ до 26 лет с московской пропиской и опытом службы не менее двух лет;

Психология — отсеивали конфликтных и эмоционально неустойчивых. Из тысяч претендентов выбрали 30 человек.

Провал операции по их освобождению, в ходе которой погибли все заложники, обнажил беспомощность спецслужб перед новыми вызовами терроризма. СССР, готовившийся к Олимпиаде-1980 в Москве, не мог игнорировать угрозу. Поэтому, 29 июля 1974 года, председатель КГБ Юрий Андропов подписал секретный приказ о создании Группы «А» (от слова «антитеррор») в составе 7-го управления КГБ. Поводом послужил не только Мюнхен. 30 избранных Первый командир новоиспеченного элитного спецназа — генерал-майор Виталий Бубенин, герой советско-китайского конфликта на острове Даманский, — столкнулся с уникальной задачей: создать подразделение с нуля. Отбор в «Альфу» был жесткий. База на Новослободской улице в Москве стала полигоном для разработки тактики. Бойцов учили всему: от управления БТР и альпинизма до нейтрализации взрывных устройств. «С головы заложника не должен упасть ни один волос. А среди бойцов не должно быть потерь», — требовал Андропов. Боевое крещение: Афганистан и «Шторм-333» Вскоре, 27 декабря 1979 года, группа «А» получила задачу — штурм дворца Тадж-Бек в Кабуле для ликвидации проамериканского президента, который обучался в США и подозревался в связях с ЦРУ. Операция «Шторм-333» вошла в учебники спецназа всего мира. Бойцы скрытно захватили командиров батальона охраны, подавили огневые точки гранатометами и за 43 минуты взяли дворец. Операция «Шторм-333» до сих пор считается образцовой. Война с воздушным террором в 80-е Эпоха перестройки породила волну захватов самолетов. «Альфа» провела десятки операций, став эталоном спасения заложников. В ноябре 1983 в Тбилиси была предпринята попытка захвата захват Ту-134. Бойцы «Альфы» ворвались в салон через иллюминаторы за 4 минуты. Двоих террористов ликвидировали, 57 заложников спасли. Особый героизм — эвакуация ребенка, которого преступники использовали как живой щит. В декабре 1988 года представители спецназа в Орджоникидзе освободили детей из автобуса, захваченного бандой террористов. Операция продлилась всего несколько секунд. Период межнационального противостояния Распад СССР привел к тому, что спецподразделение «Альфа» оказалось вовлечено в многочисленные межнациональные противостояния. В январе 1991 года в Вильнюсе бойцы группы штурмовали телебашню, захваченную сепаратистами. Операция проходила без применения оружия против собравшейся толпы, однако один сотрудник погиб, получив огнестрельное ранение в спину. Новая эра: «Норд-Ост» и Беслан В октябре 1998 года подразделение «Альфа» было включено в состав Центра специального назначения ФСБ, объединившись с группой «Вымпел». На долю сотрудников этого центра выпали наиболее громкие террористические акты, потрясшие Россию. В октябре 2002 года произошел захват заложников в Театральном центре на Дубровке («Норд-Ост»). В результате штурма члены «Альфы» спасли 750 человек, уничтожили более сорока террористов. В сентябре 2004 года бойцам ЦСН пришлось штурмовать школу №1 в Беслане, где террористы удерживали сотни заложников. Сотрудники спецназа, прикрывая собой детей, действовали под плотным огнем. В результате операции погибли 10 сотрудников Центра специального назначения, включая двух представителей группы «Альфа». Как отмечают в ФСБ, именно высокий профессионализм и готовность к самопожертвованию позволили сотрудникам спецподразделений противостоять преступникам во время этих трагических событий. Современное подразделение «Альфа»: невидимый щит России За полвека существования группа «Альфа» превратилась в признанный во всем мире символ профессионального спецназа. В настоящее время структура подразделения включает пять управлений, среди которых выделяется постоянная база в Чеченской Республике, а также ряд территориальных отделов по стране. Сотрудники отряда проходят всестороннюю подготовку: они владеют навыками водолазных работ, альпинизма, способны управлять различными типами транспорта. В арсенале бойцов — современные титановые бронежилеты и бесшумное стрелковое оружие модели. Личный состав «Альфы» неоднократно был удостоен высоких государственных наград. Например, звание Героя Советского Союза присвоено трем сотрудникам, девять бойцов стали Героями Российской Федерации, свыше пятисот отмечены орденами и медалями. Сейчас в группе «А» порядка двухсот человек. За сорок пять лет работы «Альфа» потеряла тридцать два бойца