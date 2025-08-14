В ГД собрались давать россиянам компенсацию за медицинские услуги

С инициативой компенсировать платные медицинские услуги выступили депутаты СРЗП
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением компенсировать россиянам стоимость платных медицинских услуг, если бесплатная помощь по полису ОМС оказалась недоступной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию обращения, поступившую в редакцию агентства.

«Предлагается установить механизм возмещения гражданам расходов на оплату платных медицинских услуг, входящих в территориальную программу государственных гарантий. В случаях, когда их предоставление бесплатно в медицинских организациях было объективно невозможно», — говорится в письме депутатов. 

Авторы инициативы считают, что компенсация должна предоставляться в пределах лимитов оплаты, установленных территориальными программами для соответствующих видов медицинской помощи. Они отмечают, что подобная мера позволит защитить права граждан на получение гарантированных государством услуг и снизит финансовую нагрузку на россиян в случае вынужденного обращения за платной медицинской помощью.

Ранее Конституционный суд вынес решение, запрещающее формальный отказ в предоставлении компенсации за медицинские услуги, полученные вне системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщалось в постановлении, опубликованном на сайте суда.

