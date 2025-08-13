13 августа 2025

Главный русофоб в США побоялся лично встретиться с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грэм заявил, что боится ехать на встречу Путина и Трампа
Грэм заявил, что боится ехать на встречу Путина и Трампа Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов за свои русофобские и антироссийские заявления, сообщил, что не поедет на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляску из-за боязни, что его насильно заберут в Россию. Об этом Грэм признался журналистам. 

«Нет, я не поеду. Я боюсь, что Путин заберет меня с собой в РФ», — заявил Грэм* пулу журналистов Белого дома. Так он ответил на вопрос, будет ли он сопровождать Трампа на саммите как соратник по партии.

Русофоб Грэм* ранее позволил себе неуважительные слова в адрес Путина после угроз Трампа. Он предложил президенту России обратиться к высшему лидеру Ирана Али Хаменеи, чтобы узнать, какие последствия могут наступить, если не выполнить ультиматум президента США по прекращению боевых действий на Украине в течение 50 дней.

Грэм также известен как автор законопроекта жесткий санкций против торговых партнеров России. Сенатор безуспешно предлагал введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Сенатор также призывал изъять замороженные российские активы в пользу Украины, тогда как европейские страны ограничиваются передачей лишь процентов с этих средств.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов за свои русофобские и антироссийские заявления, сообщил, что не поедет на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляску из-за боязни, что его насильно заберут в Россию. Об этом Грэм признался журналистам.  «Нет, я не поеду. Я боюсь, что Путин заберет меня с собой в РФ», — заявил Грэм* пулу журналистов Белого дома. Так он ответил на вопрос, будет ли он сопровождать Трампа на саммите как соратник по партии. Русофоб Грэм* ранее позволил себе неуважительные слова в адрес Путина после угроз Трампа. Он предложил президенту России обратиться к высшему лидеру Ирана Али Хаменеи, чтобы узнать, какие последствия могут наступить, если не выполнить ультиматум президента США по прекращению боевых действий на Украине в течение 50 дней. Грэм также известен как автор законопроекта жесткий санкций против торговых партнеров России. Сенатор безуспешно предлагал введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Сенатор также призывал изъять замороженные российские активы в пользу Украины, тогда как европейские страны ограничиваются передачей лишь процентов с этих средств. * Внесен в России в список террористов и экстремистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...