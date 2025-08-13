13 августа 2025

Сидевший на параде рядом с Путиным и Си Цзиньпином ветеран дожил до 100 лет

Ветеран Евгений Знаменский обливается ледяной водой и отлично себя чувствует
Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский, сидевший в этом году на параде Победы рядом с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, отметил 13 августа свой 100-летний юбилей в отличном настроении и хорошем самочувствии. Об этом сообщила его дочь Людмила Знаменская.

«Папа счастливый, даже такую фразу сказал: „Пошел на рекорд“. Очень довольный, чувствует себя нормально, бодрый, он вообще ежедневно обливается ледяной водой, зарядка у него», — рассказала ТАСС Людмила Знаменская. Она уточнила, что он живет под Тулой и до сих пор с теплотой вспоминает встречу с главой государства на параде Победы. По ее словам, Владимир Путин был открыт для общения с ветеранами, лично здоровался с ними и поддерживал дружескую атмосферу.

Евгений Знаменский родился 13 августа 1925 года в Серпухове Московской области. В годы войны он участвовал в обороне Москвы, воевал на нескольких фронтах, был ранен и дважды контужен. После войны работал моряком, шофером на Сахалине, художником-оформителем и режиссером любительских фильмов в школе-интернате. Позже переехал в Домодедово и вышел на пенсию из органов МВД. Сегодня ветеран активно участвует в ветеранском движении и занимается патриотическим воспитанием молодежи.

На параде в честь 80-летия Победы Президент России Владимир Путин отметил, что страна чтит каждого ветерана Великой Отечественной войны. Он заявил, что россияне и дальше будут во всем равняться на них. 

