Белый дом не стал молчать после новости о планах контроля РФ по Украине

Сведения The Times о якобы имевшихся планах США допустить российский контроль над занятыми в ходе СВО украинскими территориями — ложные. Так отреагировала администрация Белого дома на публикацию британской газеты.
«Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Опровержение она разместила в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).
The Times написала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встреч в Москве якобы поддержал вариант урегулирования с сохранением Россией контроля над территориями. Согласно публикации, такое решение позволило бы обойтись без проведения всеукраинского референдума, предусмотренного Конституцией Украины.
Ранее помощник президента Украины Дмитрий Литвин также опроверг сообщения западных СМИ о якобы обсуждавшемся плане урегулирования, предусматривающем сохранение за Россией занятых территорий, заявив, что во время недавнего разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским такие предложения не рассматривались.
