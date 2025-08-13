13 августа 2025

Белый дом не стал молчать после новости о планах контроля РФ по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белый дом официально опроверг публикацию The Times
Белый дом официально опроверг публикацию The Times Фото:

Сведения The Times о якобы имевшихся планах США допустить российский контроль над занятыми в ходе СВО украинскими территориями — ложные. Так отреагировала администрация Белого дома на публикацию британской газеты. 

«Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Опровержение она разместила в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).

The Times написала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встреч в Москве якобы поддержал вариант урегулирования с сохранением Россией контроля над территориями. Согласно публикации, такое решение позволило бы обойтись без проведения всеукраинского референдума, предусмотренного Конституцией Украины.

Ранее помощник президента Украины Дмитрий Литвин также опроверг сообщения западных СМИ о якобы обсуждавшемся плане урегулирования, предусматривающем сохранение за Россией занятых территорий, заявив, что во время недавнего разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским такие предложения не рассматривались.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сведения The Times о якобы имевшихся планах США допустить российский контроль над занятыми в ходе СВО украинскими территориями — ложные. Так отреагировала администрация Белого дома на публикацию британской газеты.  «Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Опровержение она разместила в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter). The Times написала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встреч в Москве якобы поддержал вариант урегулирования с сохранением Россией контроля над территориями. Согласно публикации, такое решение позволило бы обойтись без проведения всеукраинского референдума, предусмотренного Конституцией Украины. Ранее помощник президента Украины Дмитрий Литвин также опроверг сообщения западных СМИ о якобы обсуждавшемся плане урегулирования, предусматривающем сохранение за Россией занятых территорий, заявив, что во время недавнего разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским такие предложения не рассматривались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...