В рядах ВСУ участились случаи саботажа приказов высшего командования. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он отмечает, что в рядах ВСУ участились случаи саботажа выполнения приказов. Никто не просто не хочет умирать за «режим» президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Рогова, причиной подобных настроений среди украинских военнослужащих стало активное продвижение российских войск в зоне боевых действий. Председатель подчеркивает, что ежедневно российская армия занимает десятки квадратных километров, что, по его мнению, свидетельствует о дальнейшем усилении темпов наступления. Подробнее о положении дел на фронте и продвижении ВС РФ — в материале URA.RU.
Военнослужащие России уничтожили бойцов ВСУ
Российская авиация нанесла удар по зданию школы №10 в городе Димитров на территории Донецкой Народной Республики, где размещались украинские военные. Об этом сообщают в российских силовых структурах. В ходе атаки была ликвидирована значительная группа украинских военнослужащих, а также уничтожен командный пункт по управлению беспилотниками. Отмечается, что погибло до 15 украинских солдат, еще не менее десяти получили тяжелые ранения.
Харьковское направление
Российские военные уничтожили значительный укрепленный опорный пункт 143-й бригады ВСУ рядом с населенным пунктом Амбарное Харьковской области. Об этом сообщил представитель российских силовых структур. Он отметил, что в социальных сетях широко распространяются сообщения о потерях личного состава бригады Украины.
Восточный фронт Доброполья
Подразделения 51-й гвардейской общевойсковой армии сумели обвалить оборону Украины и начали продвижение к ключевым транспортным центрам, расположенным в населенных пунктах Петровка Первая и Александровка. Об этом информирует Readovka в своем telegram-канале. Этот прорыв создает угрозу нарушения снабжения украинских сил от Доброполья до Константиновки через Краматорск. Кроме того, в telegram-канале «Два майора» пишут о расширении зоны контроля России у населенного пункта Маяк, а также про штурмовые действия войск у Панковки и Никаноровки, и атаки в направлении Владимировки.
Ореховское направление
На Запорожском фронте в районах Новоданиловки и Малой Токмачки продолжаются активные бои. По сообщениям военных СМИ, в окрестностях Нестерянки и Плавней фиксируются позиционные бои.
Херсонское направление
В населенном пункте Раденск Алешкинского района ВСУ с помощью беспилотников сбросил боеприпасы на жилые дома. Об этом пишут в telegram-канале «Два майора». Из-за Украины атак пострадал мирный житель. Под обстрел противника также попали населенные пункты Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Новая Маячка и Старая Збурьевка.
ДНР
Четверо несовершеннолетних получили ранения в результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотника ВСУ на территории Горловки. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько в telegram-канале. Помимо этого, двое мужчин получили травмы средней степени тяжести, а в ходе обстрела украинскими военными погибла мирная жительница.
Отражение атаки украинских БПЛА
Системы ПВО за ночь на 13 августа перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников. Об этом сообщают Минобороны России. Наибольшее количество дронов было сбито в Брянской области — здесь нейтрализовано 15 аппаратов. В Волгоградской области уничтожено 11 беспилотников. Кроме того, семь дронов были ликвидированы в Ростовской области, при этом пострадавших нет. На территории Краснодарского края сбиты пять беспилотников, где обломки беспилотников упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск-на-Кубани.
