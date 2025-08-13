13 августа 2025

Ватикан раскрыл, на что надеется после встречи Трампа и Путина

Папа Римский пожелал мира после встречи Трампа и Путина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На встречу Путина и Трампа Папа Римский возлагает большие надежды
На встречу Путина и Трампа Папа Римский возлагает большие надежды Фото:

На достижение перемирия на Украине надеется Ватикан по итогам встречи на Аляске президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил Папа Римский Лев XIV.

«Я всегда надеюсь на прекращение огня, на прекращение насилия и на то, что они достигнут соглашения. Почему конфликт продолжается столько времени? В чем смысл?» — заявил глава Ватикана агентству Ansa.

Встреча лидеров двух держав запланирована на 15 августа. Она пройдет на Аляске, в Анкоридже.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На достижение перемирия на Украине надеется Ватикан по итогам встречи на Аляске президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил Папа Римский Лев XIV. «Я всегда надеюсь на прекращение огня, на прекращение насилия и на то, что они достигнут соглашения. Почему конфликт продолжается столько времени? В чем смысл?» — заявил глава Ватикана агентству Ansa. Встреча лидеров двух держав запланирована на 15 августа. Она пройдет на Аляске, в Анкоридже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...