13 августа 2025

Минздрав оправдался за якобы разрешение отправлять рабочих россиян в дурдом

В Министерстве отреагировали на некорректную трактовку изменений со стороны ряда телеграм-каналов
В Министерстве отреагировали на некорректную трактовку изменений со стороны ряда телеграм-каналов Фото:

Минздрав России прокомментировал разрешение отправлять работников на обязательное психиатрическое освидетельствование. Поводом стали публикации ряда telegram-каналов якобы о том, что с 1 марта 2026 года работадатели смогут «отправлять своих сотрудников в дурдом». 

«Как и в действующей редакции приказа, с 1 марта 2026 года работники отдельных категорий будут проходить обязательное психиатрическое освидетельствование только по направлению работодателя. Такое направление выдается в случае, если признаки заболевания выявлены при прохождении работником периодического осмотра», — подчеркнули в telegram-канале пресс-службы Минздрава. В ведомстве подчеркнули, что изменения носят технический характер, а количество людей, которым необходимо проходить обязательное психиатрическое освидетельствование, наоборот снизится.

До вступления в силу приказа Минздрава России №342н в сентябре 2022 года обязательное психиатрическое освидетельствование проходили все работники определенных категорий — в том числе транспортной сферы, правоохранительных органов, пищевой промышленности, образования и других отраслей — с периодичностью один раз в пять лет.

С 1 сентября в России ужесточат требования к водителям с психическими расстройствами. Какие именно диагнозы закроют дорогу к рулю — в материале URA.RU.

