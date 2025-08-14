Американские компании начали готовиться к возвращению в РФ

Американские компании надеются вернуться в Россию после встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа на Аляске. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи.
«Ожидаем продвижения в сторону мирного урегулирования конфликта. По данным нашего регулярного опроса AmCham Pulse Survey, четыре года назад 70% американских компаний считали российский рынок стратегическим, но без продвижения вопроса мирного урегулирования, к сожалению, этими возможностями никто не может воспользоваться», — заявил Роберт Эйджи «Известиям».
Среди отраслей, которые в первую очередь заинтересованы в возвращении на российский рынок, он выделил авиационную индустрию, высокотехнологичный сектор, производителей энергетического оборудования и косметики. По его данным, американский бизнес потерял более 300 млрд долларов после ухода из России: основную часть убытков понесли IT и медиа-сегменты, а также потребительский сектор, здравоохранение и финансы. При этом большинство компаний продолжают работать в стране, а покинули рынок лишь те, кто не мог функционировать из-за западных санкций.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что процесс возвращения американского бизнеса в Россию не начинался, а в условиях угроз со стороны президента США Дональда Трампа обсуждать приостановку деятельности и не приходится. Пока речи о масштабном возвращении американских компаний не идет.
