Против наемницы из Дании завели дело за вторжение под Курск с ВСУ

В России возбудили уголовное дело против наемницы из Дании, которая принимала участие во вторжении ВСУ в Курскую область. На данный момент ее разыскивают, сообщили в Следственном комитете РФ.
«Возбуждено уголовное дело в отношении подданной Королевства Дания Аннабель Йоргенсен, подозреваемой в совершении террористического акта и наемничестве», — заявили в СК РФ. Информацию передает РИА «Новости».
Следствие установило, что Йоргенсен в ноябре незаконно пересекла границу России и вторглась под Курск вместе с ВСУ. Также она совершила преступления против мирных жителей региона, однако не уточняется, какие именно.
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