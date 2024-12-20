Против наемницы из Дании завели дело за вторжение под Курск с ВСУ

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СК РФ обвиняет наемницу из Дании в совершении теракта
СК РФ обвиняет наемницу из Дании в совершении теракта Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В России возбудили уголовное дело против наемницы из Дании, которая принимала участие во вторжении ВСУ в Курскую область. На данный момент ее разыскивают, сообщили в Следственном комитете РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении подданной Королевства Дания Аннабель Йоргенсен, подозреваемой в совершении террористического акта и наемничестве», — заявили в СК РФ. Информацию передает РИА «Новости».

Следствие установило, что Йоргенсен в ноябре незаконно пересекла границу России и вторглась под Курск вместе с ВСУ. Также она совершила преступления против мирных жителей региона, однако не уточняется, какие именно. 

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В России возбудили уголовное дело против наемницы из Дании, которая принимала участие во вторжении ВСУ в Курскую область. На данный момент ее разыскивают, сообщили в Следственном комитете РФ. «Возбуждено уголовное дело в отношении подданной Королевства Дания Аннабель Йоргенсен, подозреваемой в совершении террористического акта и наемничестве», — заявили в СК РФ. Информацию передает РИА «Новости». Следствие установило, что Йоргенсен в ноябре незаконно пересекла границу России и вторглась под Курск вместе с ВСУ. Также она совершила преступления против мирных жителей региона, однако не уточняется, какие именно. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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