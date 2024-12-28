Экс-директор департамента Тюменского района Сергей Гейнц скончался

Сегодня, 29 декабря, на 49-м году жизни скончался бывший директор департамента имущественных отношений и заместитель главы Тюменского района Сергей Гейнц. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета.
«Сегодня после тяжелой продолжительной болезни на 49-м году ушёл из жизни наш коллега, товарищ Сергей Викторович Гейнц. Около 20 лет он проработал в органах местного самоуправления, с 2015 года трудился в Тюменском районе в должности директора департамента имущественных отношений и градостроительства, заместителя главы района… Его уход — невосполнимая потеря для родных и друзей, коллег, профессионального сообщества», — написано в группе ведомства в VK.
Администрация приносит соболезнования родным и близким Гйнца. Они разделяют скорбь по усопшему и обещают хранить о нем светлую память. Прощание с политиком состоится 31 декабря в 10:00 в ритуальном зале по адресу Тюмень, улица Семовских, 1/1.
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