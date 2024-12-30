Медведев заявил, что предсказал будущее

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все его предсказания на 2024 год сбылись. В частности, часть российского общества, по его мнению, и впрямь разделилась на «чушпанов» и «пацанов».
«Всё, ну всё, что я написал [о событиях в 2023], — всё сбылось! Сравните», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что в 2023 году составлял список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий 2024 года, и все они сбылись.
Медведев отметил, что предсказывал разделение россиян на «пацанов» и «чушпанов» — и сейчас часть россиян «держат слово и помогают своим», а часть — «жгут банкоматы». Также зампред Совбеза РФ говорил о переизбрании экс-президента США Дональда Трампа — его инаугурация пройдет 20 января 2025 года.
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