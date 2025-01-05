Спикер думы Дальнегорска объяснил комментарий, в котором граждан сравнил с опарышами

Председатель думы Дальнегорска Никита Харламов подвергся кибератаке
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Депутат Харламов заявил, что подвергся атаке хакеров
Депутат Харламов заявил, что подвергся атаке хакеров Фото:

Спикер думы Дальнегорска Никита Харламов заявил, что подвергся атаке хакеров. Так он объяснил свой комментарий, где сравнивает граждан с опарышами.

«При помощи вредоносной ссылки взломали мой личный аккаунт, с которого от моего имени пошла массовая рассылка оскорбительного содержания», — сказал депутат. Заявление передает РИА Новости.

Харламов подчеркнул, что абсолютно точно не публиковал оскорбительный комментарий. По его словам, в интернет также попала и личная переписка политика.

Ранее под одним из постов telegram-канала Administration_Dalnegorsk разместили комментарий оскорбительного содержания. Один из читателей прикрепил видео с опарышами, подписав его как «Комментаторы Administration_Dalnegorsk». Позже выяснилось, что номер телефона, к которому привязан аккаунт, якобы зарегистрирован на имя Харламова.

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Спикер думы Дальнегорска Никита Харламов заявил, что подвергся атаке хакеров. Так он объяснил свой комментарий, где сравнивает граждан с опарышами. «При помощи вредоносной ссылки взломали мой личный аккаунт, с которого от моего имени пошла массовая рассылка оскорбительного содержания», — сказал депутат. Заявление передает РИА Новости. Харламов подчеркнул, что абсолютно точно не публиковал оскорбительный комментарий. По его словам, в интернет также попала и личная переписка политика. Ранее под одним из постов telegram-канала Administration_Dalnegorsk разместили комментарий оскорбительного содержания. Один из читателей прикрепил видео с опарышами, подписав его как «Комментаторы Administration_Dalnegorsk». Позже выяснилось, что номер телефона, к которому привязан аккаунт, якобы зарегистрирован на имя Харламова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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