Спикер думы Дальнегорска объяснил комментарий, в котором граждан сравнил с опарышами

Спикер думы Дальнегорска Никита Харламов заявил, что подвергся атаке хакеров. Так он объяснил свой комментарий, где сравнивает граждан с опарышами.
«При помощи вредоносной ссылки взломали мой личный аккаунт, с которого от моего имени пошла массовая рассылка оскорбительного содержания», — сказал депутат. Заявление передает РИА Новости.
Харламов подчеркнул, что абсолютно точно не публиковал оскорбительный комментарий. По его словам, в интернет также попала и личная переписка политика.
Ранее под одним из постов telegram-канала Administration_Dalnegorsk разместили комментарий оскорбительного содержания. Один из читателей прикрепил видео с опарышами, подписав его как «Комментаторы Administration_Dalnegorsk». Позже выяснилось, что номер телефона, к которому привязан аккаунт, якобы зарегистрирован на имя Харламова.
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