Байден дал Украине последний пакет помощи: главное об СВО за 9 января

США одобрили последний пакет помощи для Украины на 500 млн долларов
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Истребители Су-35 обнаружили украинские системы ПВО в Курской области
Истребители Су-35 обнаружили украинские системы ПВО в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден одобрил последний пакет военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. Однако за все время поставок вооружения украинская армия так и не смогла достичь успеха на фронте. В Польше вовсе заявили, что к концу спецоперации ВС РФ смогут занять всю территорию Украины. Главное о спецоперации за 9 января — в материале URA.RU.

США дали Украине последний пакет помощи от Байдена

В Германии министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении Киеву последнего пакета военной помощи на сумму 500 млн долларов от президента США Джо Байдена, чьи полномочия истекают 20 января. В него вошли дополнительные ракеты ПВО, космические аппараты и ракеты класса «земля-земля».

В США нашли неожиданную причину огромных потерь ВСУ

Украина могла намеренно искажать данные о потерях своих вооруженных сил в ходе боевых действий с целью привлечения дополнительной поддержки от западных союзников. Такое предположение выдвинули авторы материала The Hills.

В США признались, что поставки Abrams, F-16 и ATACMS не помогли ВСУ

Поставки США танков Abrams, истребителей F-16 и ракетных систем ATACMS не принесли ожидаемых результатов для украинской армии, пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника. Он отметил, что большая часть оружия уже доставлена, а оставшаяся еще в пути. Ситуация на фронте, по его словам, остается стабильной и не вызывает опасений. 

В Польше не исключили, что Россия сможет занять всю территорию Украины

Польские журналисты считают, что российская армия сможет занять всю территорию Украины к концу спецоперации. В статье издания Mysl Polska отмечается, что на сегодняшний день ситуация на фронте для Киева трагичная. 

Экипажи Су-35 обнаружили украинские ПВО в Курской области

Российские истребители Су-35С обнаружили объекты противовоздушной обороны противника и обеспечили прикрытие авиации и вертолетов, наносивших удары по военной бронетехнике ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

ВСУ потеряли до 510 боевиков в ДНР за сутки

ВС РФ ликвидировали 510 солдат ВСУ в ходе отражения контратак противника в Донецкой народной республике, сообщили в оборонном российском ведомстве. Также были уничтожены пять боевых машин, шесть автомобилей и пять гаубиц ВСУ, передает Пятый канал.

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Президент США Джо Байден одобрил последний пакет военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. Однако за все время поставок вооружения украинская армия так и не смогла достичь успеха на фронте. В Польше вовсе заявили, что к концу спецоперации ВС РФ смогут занять всю территорию Украины. Главное о спецоперации за 9 января — в материале URA.RU. США дали Украине последний пакет помощи от Байдена В Германии министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении Киеву последнего пакета военной помощи на сумму 500 млн долларов от президента США Джо Байдена, чьи полномочия истекают 20 января. В него вошли дополнительные ракеты ПВО, космические аппараты и ракеты класса «земля-земля». В США нашли неожиданную причину огромных потерь ВСУ Украина могла намеренно искажать данные о потерях своих вооруженных сил в ходе боевых действий с целью привлечения дополнительной поддержки от западных союзников. Такое предположение выдвинули авторы материала The Hills. В США признались, что поставки Abrams, F-16 и ATACMS не помогли ВСУ Поставки США танков Abrams, истребителей F-16 и ракетных систем ATACMS не принесли ожидаемых результатов для украинской армии, пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника. Он отметил, что большая часть оружия уже доставлена, а оставшаяся еще в пути. Ситуация на фронте, по его словам, остается стабильной и не вызывает опасений.  В Польше не исключили, что Россия сможет занять всю территорию Украины Польские журналисты считают, что российская армия сможет занять всю территорию Украины к концу спецоперации. В статье издания Mysl Polska отмечается, что на сегодняшний день ситуация на фронте для Киева трагичная.  Экипажи Су-35 обнаружили украинские ПВО в Курской области Российские истребители Су-35С обнаружили объекты противовоздушной обороны противника и обеспечили прикрытие авиации и вертолетов, наносивших удары по военной бронетехнике ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  ВСУ потеряли до 510 боевиков в ДНР за сутки ВС РФ ликвидировали 510 солдат ВСУ в ходе отражения контратак противника в Донецкой народной республике, сообщили в оборонном российском ведомстве. Также были уничтожены пять боевых машин, шесть автомобилей и пять гаубиц ВСУ, передает Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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