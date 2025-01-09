Президент США Джо Байден одобрил последний пакет военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. Однако за все время поставок вооружения украинская армия так и не смогла достичь успеха на фронте. В Польше вовсе заявили, что к концу спецоперации ВС РФ смогут занять всю территорию Украины. Главное о спецоперации за 9 января — в материале URA.RU.
США дали Украине последний пакет помощи от Байдена
В Германии министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении Киеву последнего пакета военной помощи на сумму 500 млн долларов от президента США Джо Байдена, чьи полномочия истекают 20 января. В него вошли дополнительные ракеты ПВО, космические аппараты и ракеты класса «земля-земля».
В США нашли неожиданную причину огромных потерь ВСУ
Украина могла намеренно искажать данные о потерях своих вооруженных сил в ходе боевых действий с целью привлечения дополнительной поддержки от западных союзников. Такое предположение выдвинули авторы материала The Hills.
В США признались, что поставки Abrams, F-16 и ATACMS не помогли ВСУ
Поставки США танков Abrams, истребителей F-16 и ракетных систем ATACMS не принесли ожидаемых результатов для украинской армии, пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника. Он отметил, что большая часть оружия уже доставлена, а оставшаяся еще в пути. Ситуация на фронте, по его словам, остается стабильной и не вызывает опасений.
В Польше не исключили, что Россия сможет занять всю территорию Украины
Польские журналисты считают, что российская армия сможет занять всю территорию Украины к концу спецоперации. В статье издания Mysl Polska отмечается, что на сегодняшний день ситуация на фронте для Киева трагичная.
Экипажи Су-35 обнаружили украинские ПВО в Курской области
Российские истребители Су-35С обнаружили объекты противовоздушной обороны противника и обеспечили прикрытие авиации и вертолетов, наносивших удары по военной бронетехнике ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ потеряли до 510 боевиков в ДНР за сутки
ВС РФ ликвидировали 510 солдат ВСУ в ходе отражения контратак противника в Донецкой народной республике, сообщили в оборонном российском ведомстве. Также были уничтожены пять боевых машин, шесть автомобилей и пять гаубиц ВСУ, передает Пятый канал.
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