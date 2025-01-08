Украина могла специально подделать информацию о потерях ВСУ в ходе боевых действий, чтобы получить больше помощи от союзников. Об этом пишет The Hills.
«Украина могла преувеличить потери, отчаянно ожидая помощи от Запада, который колеблется с поставками как вопросом политики», — пишут обозреватели. Текст опубликован на сайте издания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников готовить резервные бригады для смены ВСУ на передовой. Его заявление прозвучало на фоне колоссальных потерь в армии. Украинские военные переживают тяжелые времена и с трудом удерживают линию фронта, считает глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
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