08 января 2025

В США нашли неожиданную причину огромных потерь ВСУ

Hill: Украина могла завысить потери, чтобы получить больше помощи от союзников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В США считают, что военный конфликт на Украине может растянуться на долгие годы и привести к колоссальным потерям
В США считают, что военный конфликт на Украине может растянуться на долгие годы и привести к колоссальным потерям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина могла специально подделать информацию о потерях ВСУ в ходе боевых действий, чтобы получить больше помощи от союзников. Об этом пишет The Hills.

«Украина могла преувеличить потери, отчаянно ожидая помощи от Запада, который колеблется с поставками как вопросом политики», — пишут обозреватели. Текст опубликован на сайте издания. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников готовить резервные бригады для смены ВСУ на передовой. Его заявление прозвучало на фоне колоссальных потерь в армии. Украинские военные переживают тяжелые времена и с трудом удерживают линию фронта, считает глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина могла специально подделать информацию о потерях ВСУ в ходе боевых действий, чтобы получить больше помощи от союзников. Об этом пишет The Hills. «Украина могла преувеличить потери, отчаянно ожидая помощи от Запада, который колеблется с поставками как вопросом политики», — пишут обозреватели. Текст опубликован на сайте издания.  Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников готовить резервные бригады для смены ВСУ на передовой. Его заявление прозвучало на фоне колоссальных потерь в армии. Украинские военные переживают тяжелые времена и с трудом удерживают линию фронта, считает глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...