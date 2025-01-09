В Польше не исключили, что Россия сможет занять всю территорию Украины

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ВС РФ могут установить контроль над всей территорией Украины
ВС РФ могут установить контроль над всей территорией Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия в результате военных действий может занять полностью всю территорию Украины. Таким мнением делятся польские журналисты. 

«Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину», — говорится в материале польского издания My?l Polska

Авторы статьи также подчеркивают, что не Россия была инициатором конфликта, а те, кто непосредственно был в нем заинтересован. Спецоперация была предпринята в ответ на угрозы безопасности России, которые были связаны с деятельностью подразделений Центрального разведывательного управления и инструкторов из стран НАТО, обучавших Вооруженные силы Украины (ВСУ)

Ситуация для украинской армии на фронте остается критической. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что конфликт уже давно перешел в сторону наступления российской армии и перестал быть позиционным для Киева. В рядах ВСУ также растет количество случаев дезертирства. Так, в декабре прошлого года из 155-й бригады «Анны Киевская» сбежала почти тысяча человек. Профессор РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что лучшим итогом нынешнего этапа СВО станет освобождение Одессы и Николаева, чтобы выйти к Приднестровью.

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Российская армия в результате военных действий может занять полностью всю территорию Украины. Таким мнением делятся польские журналисты.  «Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину», — говорится в материале польского издания My?l Polska.  Авторы статьи также подчеркивают, что не Россия была инициатором конфликта, а те, кто непосредственно был в нем заинтересован. Спецоперация была предпринята в ответ на угрозы безопасности России, которые были связаны с деятельностью подразделений Центрального разведывательного управления и инструкторов из стран НАТО, обучавших Вооруженные силы Украины (ВСУ) Ситуация для украинской армии на фронте остается критической. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что конфликт уже давно перешел в сторону наступления российской армии и перестал быть позиционным для Киева. В рядах ВСУ также растет количество случаев дезертирства. Так, в декабре прошлого года из 155-й бригады «Анны Киевская» сбежала почти тысяча человек. Профессор РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что лучшим итогом нынешнего этапа СВО станет освобождение Одессы и Николаева, чтобы выйти к Приднестровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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