Российская армия в результате военных действий может занять полностью всю территорию Украины. Таким мнением делятся польские журналисты.
«Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину», — говорится в материале польского издания My?l Polska.
Авторы статьи также подчеркивают, что не Россия была инициатором конфликта, а те, кто непосредственно был в нем заинтересован. Спецоперация была предпринята в ответ на угрозы безопасности России, которые были связаны с деятельностью подразделений Центрального разведывательного управления и инструкторов из стран НАТО, обучавших Вооруженные силы Украины (ВСУ)
Ситуация для украинской армии на фронте остается критической. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что конфликт уже давно перешел в сторону наступления российской армии и перестал быть позиционным для Киева. В рядах ВСУ также растет количество случаев дезертирства. Так, в декабре прошлого года из 155-й бригады «Анны Киевская» сбежала почти тысяча человек. Профессор РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что лучшим итогом нынешнего этапа СВО станет освобождение Одессы и Николаева, чтобы выйти к Приднестровью.
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