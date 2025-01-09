Нетаньяху разрешили приехать в Польшу, несмотря на ордер МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сможет приехать в Польшу на 80-ю годовщину освобождения концлагеря в Освенциме, несмотря на наличие ордера, выданного Международным уголовным судом. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск.
«На 80-ю годовщину освобождения Освенцима Польша обеспечит свободный и безопасный доступ и участие в этом мероприятии высшим представителям государства Израиль», — сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на специальное постановление правительства Польши. Мероприятие состоится уже 27 января.
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта 21 ноября 2024 года за предполагаемые военные преступления в Палестине, включая сектор Газа. При этом Польша — одна из стран, которая является участником Римского статута МУС, и поэтому обязана уважать решения этого органа и привлекать к ответственности тех, кто совершает акты массовой бесчеловечности. Ранее Варшава обещала исполнить решение МУС в случае приезда Нетаньяху в республику.
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