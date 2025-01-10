Пресняков с женой и детьми улетел из России

Пресняков и Подольская проводят отпуск в Дубае
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Владимир Пресняков вместе с женой Натальей Подольской и детьми улетел в Дубай
Владимир Пресняков вместе с женой Натальей Подольской и детьми улетел в Дубай Фото:

Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская с детьми решили уехать из России. Они отправились на отдых в Дубай. Об этом пара сообщила в своих социальных сетях.

«Супруги не стали скрывать, что проводят отпуск в Дубае», — пишет «Газета.ru». Сама певица Подольская поделилась своими эмоциями от поездки: «Мы в раю».

Супруги вместе уже многие годы, их романтическая история началась в 2005 году на проекте «Большие гонки». Наталья рассказывала, что влюбилась во Владимира с первого взгляда и мечтала о создании с ним семьи. Сейчас у пары двое детей — девятилетний Артемий и четырехлетний Иван.

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Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская с детьми решили уехать из России. Они отправились на отдых в Дубай. Об этом пара сообщила в своих социальных сетях. «Супруги не стали скрывать, что проводят отпуск в Дубае», — пишет «Газета.ru». Сама певица Подольская поделилась своими эмоциями от поездки: «Мы в раю». Супруги вместе уже многие годы, их романтическая история началась в 2005 году на проекте «Большие гонки». Наталья рассказывала, что влюбилась во Владимира с первого взгляда и мечтала о создании с ним семьи. Сейчас у пары двое детей — девятилетний Артемий и четырехлетний Иван.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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