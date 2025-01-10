Пресняков с женой и детьми улетел из России

Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская с детьми решили уехать из России. Они отправились на отдых в Дубай. Об этом пара сообщила в своих социальных сетях.
«Супруги не стали скрывать, что проводят отпуск в Дубае», — пишет «Газета.ru». Сама певица Подольская поделилась своими эмоциями от поездки: «Мы в раю».
Супруги вместе уже многие годы, их романтическая история началась в 2005 году на проекте «Большие гонки». Наталья рассказывала, что влюбилась во Владимира с первого взгляда и мечтала о создании с ним семьи. Сейчас у пары двое детей — девятилетний Артемий и четырехлетний Иван.
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