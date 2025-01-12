12 января 2025
11 января 2025
10 января 2025

Ямальская больница накопила долг более полумиллиона рублей

Прокуратура ЯНАО дисквалифицировала руководителя контрактной службы ЦРБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура дисквалифицировала руководителя ЦРБ
Прокуратура дисквалифицировала руководителя ЦРБ Фото:

Аксарковская центральная районная больница (ЯНАО) не оплатила вовремя поставку лекарственного препарата. В результате у руководства больницы образовался долг на сумму свыше 520 тысяч рублей. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

«Руководителем контрактной службы ГБУЗ ЯНАО „Аксарковская центральная районная больница“ заключен гражданско-правовой договор на поставку лекарственного препарата (иммуноглобулина антирабического). Условия договора поставщиком исполнены в мае 2024 года в полном объеме, но учреждением здравоохранения в установленный срок не оплачены. В результате сформировалась задолженность в размере свыше 520 тысяч рублей», — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО.

Больница смогла погасить долг лишь в конце июня 2024 года. По итогам рассмотрения административного дела прокурор Приуральского района на год дисквалифицировал руководителя контрактной службы больницы.

Ранее URA.RU сообщало, что медработники из ЯНАО объединились и написали коллективную жалобу о нарушении их трудовых прав со стороны руководителей муниципальных больниц. А врача ямальской санавиации Наталью Костенко, боровшуюся за права медработников, уволили.

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Аксарковская центральная районная больница (ЯНАО) не оплатила вовремя поставку лекарственного препарата. В результате у руководства больницы образовался долг на сумму свыше 520 тысяч рублей. Об этом сообщили в окружной прокуратуре. «Руководителем контрактной службы ГБУЗ ЯНАО „Аксарковская центральная районная больница“ заключен гражданско-правовой договор на поставку лекарственного препарата (иммуноглобулина антирабического). Условия договора поставщиком исполнены в мае 2024 года в полном объеме, но учреждением здравоохранения в установленный срок не оплачены. В результате сформировалась задолженность в размере свыше 520 тысяч рублей», — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Больница смогла погасить долг лишь в конце июня 2024 года. По итогам рассмотрения административного дела прокурор Приуральского района на год дисквалифицировал руководителя контрактной службы больницы. Ранее URA.RU сообщало, что медработники из ЯНАО объединились и написали коллективную жалобу о нарушении их трудовых прав со стороны руководителей муниципальных больниц. А врача ямальской санавиации Наталью Костенко, боровшуюся за права медработников, уволили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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