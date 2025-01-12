Ямальская больница накопила долг более полумиллиона рублей

Аксарковская центральная районная больница (ЯНАО) не оплатила вовремя поставку лекарственного препарата. В результате у руководства больницы образовался долг на сумму свыше 520 тысяч рублей. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.
«Руководителем контрактной службы ГБУЗ ЯНАО „Аксарковская центральная районная больница“ заключен гражданско-правовой договор на поставку лекарственного препарата (иммуноглобулина антирабического). Условия договора поставщиком исполнены в мае 2024 года в полном объеме, но учреждением здравоохранения в установленный срок не оплачены. В результате сформировалась задолженность в размере свыше 520 тысяч рублей», — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО.
Больница смогла погасить долг лишь в конце июня 2024 года. По итогам рассмотрения административного дела прокурор Приуральского района на год дисквалифицировал руководителя контрактной службы больницы.
Ранее URA.RU сообщало, что медработники из ЯНАО объединились и написали коллективную жалобу о нарушении их трудовых прав со стороны руководителей муниципальных больниц. А врача ямальской санавиации Наталью Костенко, боровшуюся за права медработников, уволили.
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