Как выжить зимой при метеочувствительности

Врач Березников: зимой следует особенно внимательно следить за давлением
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Зимой на похолодание организм обычно отвечает повышением артериального давления
Зимой на похолодание организм обычно отвечает повышением артериального давления Фото:

Зимой особое внимание следует уделять контролю за артериальным давлением, особенно у метеочувствительных людей. Об этом сообщил заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников. 

«Человеческий организм синхронно в ответ на повышение артериального давления увеличивает давление сосудов, и, как следствие, увеличивается объем ликвора. Артериальное давление повышается на фоне увеличения давления в атмосфере», — объяснил эксперт в интервью «Газете.Ru». Березников отметил, что снижение атмосферного давления вызывает аналогичную реакцию у человека.

Диетолог также уточнил, что реакция организма на изменение погоды может проявляться различными симптомами. Например, при похолодании у гипертоников может возникнуть повышение давления, а при потеплении у метеочувствительных людей могут наблюдаться мигрени и понижение давления. Эксперт подчеркивает важность поддержания здоровья и предосторожности при смене погоды, а также необходимость правильной терапии и диеты.

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Зимой особое внимание следует уделять контролю за артериальным давлением, особенно у метеочувствительных людей. Об этом сообщил заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников.  «Человеческий организм синхронно в ответ на повышение артериального давления увеличивает давление сосудов, и, как следствие, увеличивается объем ликвора. Артериальное давление повышается на фоне увеличения давления в атмосфере», — объяснил эксперт в интервью «Газете.Ru». Березников отметил, что снижение атмосферного давления вызывает аналогичную реакцию у человека. Диетолог также уточнил, что реакция организма на изменение погоды может проявляться различными симптомами. Например, при похолодании у гипертоников может возникнуть повышение давления, а при потеплении у метеочувствительных людей могут наблюдаться мигрени и понижение давления. Эксперт подчеркивает важность поддержания здоровья и предосторожности при смене погоды, а также необходимость правильной терапии и диеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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