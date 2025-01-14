Как выжить зимой при метеочувствительности

Зимой особое внимание следует уделять контролю за артериальным давлением, особенно у метеочувствительных людей. Об этом сообщил заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников.
«Человеческий организм синхронно в ответ на повышение артериального давления увеличивает давление сосудов, и, как следствие, увеличивается объем ликвора. Артериальное давление повышается на фоне увеличения давления в атмосфере», — объяснил эксперт в интервью «Газете.Ru». Березников отметил, что снижение атмосферного давления вызывает аналогичную реакцию у человека.
Диетолог также уточнил, что реакция организма на изменение погоды может проявляться различными симптомами. Например, при похолодании у гипертоников может возникнуть повышение давления, а при потеплении у метеочувствительных людей могут наблюдаться мигрени и понижение давления. Эксперт подчеркивает важность поддержания здоровья и предосторожности при смене погоды, а также необходимость правильной терапии и диеты.
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