В зоне СВО погиб военнослужащий Николай Лукин из Пермского края

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб прикамский погиб боец Николай Лукин. Об этом сообщила мэрия Ординского округа.
«Администрация с прискорбием сообщает, что при выполнении боевой задачи на СВО 21 декабря 2024 года погиб Николай Лукин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим пройдет 17 января. Церемония начнется в 11:00 в Шляпниковском ДК. Отпевание состоится в Свято-Власьевской церкви, а захоронение проведут на местном кладбище.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.