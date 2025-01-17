В зоне СВО погиб военнослужащий Николай Лукин из Пермского края

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Прощание с бойцом проведут 17 января
Прощание с бойцом проведут 17 января Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб прикамский погиб боец Николай Лукин. Об этом сообщила мэрия Ординского округа.

«Администрация с прискорбием сообщает, что при выполнении боевой задачи на СВО 21 декабря 2024 года погиб  Николай Лукин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим пройдет 17 января. Церемония начнется в 11:00 в Шляпниковском ДК. Отпевание состоится в Свято-Власьевской церкви, а захоронение проведут на местном кладбище.

О гибели бойца рассказали власти
О гибели бойца рассказали власти
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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб прикамский погиб боец Николай Лукин. Об этом сообщила мэрия Ординского округа. «Администрация с прискорбием сообщает, что при выполнении боевой задачи на СВО 21 декабря 2024 года погиб  Николай Лукин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим пройдет 17 января. Церемония начнется в 11:00 в Шляпниковском ДК. Отпевание состоится в Свято-Власьевской церкви, а захоронение проведут на местном кладбище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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