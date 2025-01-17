Бербок набросилась на Шольца, отказавшего Украине в 3 млрд евро

Глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала канцлера Олафа Шольца за то, что он выступил против выделения нового пакета помощи Украине в размере трех млрд евро. Она заявила, что ее правительство теряет доверие своих европейских союзников из-за разногласий внутри политической системы ФРГ.
«Разочарование Бербок наступило в то время, когда канцлер Германии Олаф Шольц из Социал-демократической партии (СДПГ) спровоцировал интенсивные внутренние дебаты, потребовав, чтобы новая помощь Украине зависела от ослабления конституционных фискальных ограничений страны», — сообщает газета Politico.
Шольц заявил, что не поддержит новый пакет помощи, если он не будет профинансирован из новых заимствований. Из-за разногласий внутри кабинетов министров и среди основных политических партий пакет, скорее всего, будет заморожен.
Министр подчеркнула, что ее правительство теряет доверие своих европейских союзников из-за колебаний внутри политической системы страны. «Это доверие не должно снова быть подорвано колебаниями, которые могут заставить другие страны беспокоиться о том, что Германия не поддержит их», — сказала она.
Ранее немецкий журнал Der Spiegel писал, офис Шольца тормозит выделение Киеву дополнительной военной помощи на три млрд евро, передает RT. Однако глава Министерства обороны Германии Борис Писториус опроверг эту информацию и заявил, что пакет помощи подготовлен и уже проходит процедуру согласования в правительстве ФРГ, передает «Национальная служба новостей».
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