Мошенники обманули известного советского разведчика на 1 млн рублей

Известный советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой телефонных мошенников, в результате чего потерял свыше одного миллиона рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«92-летнему мужчине позвонили неизвестные и под предлогом проверки доходов заставили его передать им более одного миллиона рублей», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Мошенники заставили жертву скинуть деньги незнакомцу из окна.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Лазовик занимал высокие должности в КГБ и после увольнения стал заместителем председателя Совета ветеранов ЦАО Москвы.
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