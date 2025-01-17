Мошенники обманули известного советского разведчика на 1 млн рублей

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Мошенники уговорили разведчика скинуть свои накопления незнакомцу из окна
Мошенники уговорили разведчика скинуть свои накопления незнакомцу из окна Фото:

Известный советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой телефонных мошенников, в результате чего потерял свыше одного миллиона рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«92-летнему мужчине позвонили неизвестные и под предлогом проверки доходов заставили его передать им более одного миллиона рублей», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Мошенники заставили жертву скинуть деньги незнакомцу из окна.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Лазовик занимал высокие должности в КГБ и после увольнения стал заместителем председателя Совета ветеранов ЦАО Москвы.

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Известный советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой телефонных мошенников, в результате чего потерял свыше одного миллиона рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «92-летнему мужчине позвонили неизвестные и под предлогом проверки доходов заставили его передать им более одного миллиона рублей», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Мошенники заставили жертву скинуть деньги незнакомцу из окна. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Лазовик занимал высокие должности в КГБ и после увольнения стал заместителем председателя Совета ветеранов ЦАО Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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