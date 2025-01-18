18 января 2025

В Нижневартовске женщина выпала с 9-го этажа и разбилась о козырек подъезда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нижневартовске разбился еще один человек
В Нижневартовске разбился еще один человек Фото:

Сегодня — 19 января — в Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира 27/2 с 9-го этажа выпала женщина. Она приземлилась на козырек подъезда и скончалась до приезда скорой помощи, сообщили очевидцы.

«Выпала с 9-го этажа 16-этажного дома Мира 27/2. Это произошло около 10 утра. Ближе к 11:30 на место происшествия приехала скорая помощь, медики констатировали смерть», — пишут очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

В пресс-службе УМВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили факт данного происшествия. Его подробности будут известны позднее.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске из окна многоэтажного дома по улице Ханты-Мансийской, 13 выпал мужчина. По версии очевидца, погибшему на вид 45 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня — 19 января — в Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира 27/2 с 9-го этажа выпала женщина. Она приземлилась на козырек подъезда и скончалась до приезда скорой помощи, сообщили очевидцы. «Выпала с 9-го этажа 16-этажного дома Мира 27/2. Это произошло около 10 утра. Ближе к 11:30 на место происшествия приехала скорая помощь, медики констатировали смерть», — пишут очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В пресс-службе УМВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили факт данного происшествия. Его подробности будут известны позднее. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске из окна многоэтажного дома по улице Ханты-Мансийской, 13 выпал мужчина. По версии очевидца, погибшему на вид 45 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...