В Нижневартовске женщина выпала с 9-го этажа и разбилась о козырек подъезда

Сегодня — 19 января — в Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира 27/2 с 9-го этажа выпала женщина. Она приземлилась на козырек подъезда и скончалась до приезда скорой помощи, сообщили очевидцы.
«Выпала с 9-го этажа 16-этажного дома Мира 27/2. Это произошло около 10 утра. Ближе к 11:30 на место происшествия приехала скорая помощь, медики констатировали смерть», — пишут очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
В пресс-службе УМВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили факт данного происшествия. Его подробности будут известны позднее.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске из окна многоэтажного дома по улице Ханты-Мансийской, 13 выпал мужчина. По версии очевидца, погибшему на вид 45 лет.
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