В Тюмени отменили рейс в Сочи

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Самолет должен был вылететь 20 января в 7:20
Самолет должен был вылететь 20 января в 7:20 Фото:

Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Тюмени в Сочи 20 января отменили. Такая информация указана на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ 4885 Тюмень — Сочи. Расчетное время вылета — 7:20. Статус — отменен», — указано на онлайн-табло.

Также отменен самолет в обратном направлении. Рей должен был приземлиться в Тюмени в 15:55. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.

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Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Тюмени в Сочи 20 января отменили. Такая информация указана на сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 4885 Тюмень — Сочи. Расчетное время вылета — 7:20. Статус — отменен», — указано на онлайн-табло. Также отменен самолет в обратном направлении. Рей должен был приземлиться в Тюмени в 15:55. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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