В Тюмени отменили рейс в Сочи

Самолет должен был вылететь 20 января в 7:20
Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Тюмени в Сочи 20 января отменили. Такая информация указана на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ 4885 Тюмень — Сочи. Расчетное время вылета — 7:20. Статус — отменен», — указано на онлайн-табло.
Также отменен самолет в обратном направлении. Рей должен был приземлиться в Тюмени в 15:55. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.
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