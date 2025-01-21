Пленный украинский солдат Дмитрий Вербицкий рассказал, что подписал контракт с ВСУ с намерением сдаться и попасть в Россию. До подписания контракта военнослужащий находился в исправительной колонии.
«Подписал контракт добровольно, рассчитывая так, как я и до этого планировал, в Россию попасть», — передает слова Вербицкого Минобороны РФ. Он добавил, что получил предложение подписать контракт после того, как оказался в исправительной колонии за мародерство. После подготовки его перевели в подразделение под Сумы, а затем — в Курскую область.
С момента введения военного положения на Украине мужчинам запрещено выезжать за границу. Повестки о призыве могут быть вручены в самых различных местах, включая улицы, кафе, и даже в общественном транспорте. Украинские власти также мобилизуют заключенных, желающих подписать контракт с ВСУ в обмен на освобождение, передает Pravda.Ru.
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