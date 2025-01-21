Тюменские коммунальщики готовятся к резкому похолоданию

Компании «Россети Тюмень» и СУЭНКО установили резервные источники электроэнергии и передвижные дизель-генераторы в СНТ Тюменского района. Энергетики фиксируют рост нагрузки на сети из-за похолодания и стараются предотвратить сбои.
«Энергетики фиксируют значительный рост нагрузки в распределительной сети города Тюмени и Тюменского района. В Казарово и в СНТ „Золотая осень“ компания „Россети Тюмень“ установила два резервных источника суммарной мощностью 1600 кВт. В СНТ „Виктория“ и „Лаванда“ СУЭНКО направлены два передвижных дизель-генератора мощностью 500 и 420 кВт», — сообщают власти Тюменской области в своем telegram-канале.
В ночь на 22 января ожидается резкое похолодание до -29 градусов, а после — резкое потепление. Уточняется, что такие перепады температур негативно сказываются на работе тепловых сетей.
В Тюмени автобусный парк также готовят к морозам. Жителей предупредили, что транспорт может приходить к остановкам с задержками.
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