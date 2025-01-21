Тюменские коммунальщики готовятся к резкому похолоданию

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Энергетики фиксируют рост нагрузки сети
Энергетики фиксируют рост нагрузки сети Фото:

Компании «Россети Тюмень» и СУЭНКО установили резервные источники электроэнергии и передвижные дизель-генераторы в СНТ Тюменского района. Энергетики фиксируют рост нагрузки на сети из-за похолодания и стараются предотвратить сбои.

«Энергетики фиксируют значительный рост нагрузки в распределительной сети города Тюмени и Тюменского района. В Казарово и в СНТ „Золотая осень“ компания „Россети Тюмень“ установила два резервных источника суммарной мощностью 1600 кВт. В СНТ „Виктория“ и „Лаванда“ СУЭНКО направлены два передвижных дизель-генератора мощностью 500 и 420 кВт», — сообщают власти Тюменской области в своем telegram-канале.

В ночь на 22 января ожидается резкое похолодание до -29 градусов, а после — резкое потепление. Уточняется, что такие перепады температур негативно сказываются на работе тепловых сетей.

В Тюмени автобусный парк также готовят к морозам. Жителей предупредили, что транспорт может приходить к остановкам с задержками.

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Компании «Россети Тюмень» и СУЭНКО установили резервные источники электроэнергии и передвижные дизель-генераторы в СНТ Тюменского района. Энергетики фиксируют рост нагрузки на сети из-за похолодания и стараются предотвратить сбои. «Энергетики фиксируют значительный рост нагрузки в распределительной сети города Тюмени и Тюменского района. В Казарово и в СНТ „Золотая осень“ компания „Россети Тюмень“ установила два резервных источника суммарной мощностью 1600 кВт. В СНТ „Виктория“ и „Лаванда“ СУЭНКО направлены два передвижных дизель-генератора мощностью 500 и 420 кВт», — сообщают власти Тюменской области в своем telegram-канале. В ночь на 22 января ожидается резкое похолодание до -29 градусов, а после — резкое потепление. Уточняется, что такие перепады температур негативно сказываются на работе тепловых сетей. В Тюмени автобусный парк также готовят к морозам. Жителей предупредили, что транспорт может приходить к остановкам с задержками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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