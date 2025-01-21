Полицейские оштрафовали опасных гонщиков
Полиция Сургута (ХМАО) оштрафовала хулиганов, которые устроили опасные гонки в городе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Водитель 2006 года рождения привлечен к административной ответственности. С ним проведена разъяснительная беседа о недопустимости повторного правонарушения», — сообщили агентству в полиции. Пассажир автомобиля также был оштрафован.
Ранее агентство писало, что полиция Нижневартовска нашла лихача, который устроил гонки с Росгвардией. Ему грозит штраф.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!