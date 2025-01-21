21 января 2025

Полиция ХМАО наказала хулиганов, которые устроили дрифт в городе. Видео

Жители Сургута устроили опасные гонки в городе
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские оштрафовали опасных гонщиков
Полицейские оштрафовали опасных гонщиков Фото:

Полиция Сургута (ХМАО) оштрафовала хулиганов, которые устроили опасные гонки в городе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Водитель 2006 года рождения привлечен к административной ответственности. С ним проведена разъяснительная беседа о недопустимости повторного правонарушения», — сообщили агентству в полиции. Пассажир автомобиля также был оштрафован.

Ранее агентство писало, что полиция Нижневартовска нашла лихача, который устроил гонки с Росгвардией. Ему грозит штраф.

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Полиция Сургута (ХМАО) оштрафовала хулиганов, которые устроили опасные гонки в городе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Водитель 2006 года рождения привлечен к административной ответственности. С ним проведена разъяснительная беседа о недопустимости повторного правонарушения», — сообщили агентству в полиции. Пассажир автомобиля также был оштрафован. Ранее агентство писало, что полиция Нижневартовска нашла лихача, который устроил гонки с Росгвардией. Ему грозит штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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