09 января 2025

Полиция ХМАО наказала дрифтера, который устроил гонки с Росгвардией

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция составила на лихача три административных протокола
Полиция составила на лихача три административных протокола Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полиция завела три административных протокола на лихача, который устроил гонки с Росгвардией. Об этом агентству сообщили в пресс-службе УМВД.

«Установлен мужчина 1964 года рождения. На него составлены три административных материала», — сообщили агентству в полиции.

Теперь лихачу грозит штраф. Оказалось, что кроме нарушения правил дорожного движения, он ко всему ездил на неисправной машине.

Ранее агентство писало, что в Нижневартовска водитель решил устроить дрифт посреди перекрестка. Его задержали сотрудники Росгвардии.

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В Нижневартовске (ХМАО) полиция завела три административных протокола на лихача, который устроил гонки с Росгвардией. Об этом агентству сообщили в пресс-службе УМВД. «Установлен мужчина 1964 года рождения. На него составлены три административных материала», — сообщили агентству в полиции. Теперь лихачу грозит штраф. Оказалось, что кроме нарушения правил дорожного движения, он ко всему ездил на неисправной машине. Ранее агентство писало, что в Нижневартовска водитель решил устроить дрифт посреди перекрестка. Его задержали сотрудники Росгвардии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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