Полиция ХМАО наказала дрифтера, который устроил гонки с Росгвардией

Полиция составила на лихача три административных протокола
В Нижневартовске (ХМАО) полиция завела три административных протокола на лихача, который устроил гонки с Росгвардией. Об этом агентству сообщили в пресс-службе УМВД.
«Установлен мужчина 1964 года рождения. На него составлены три административных материала», — сообщили агентству в полиции.
Теперь лихачу грозит штраф. Оказалось, что кроме нарушения правил дорожного движения, он ко всему ездил на неисправной машине.
Ранее агентство писало, что в Нижневартовска водитель решил устроить дрифт посреди перекрестка. Его задержали сотрудники Росгвардии.
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