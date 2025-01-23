Суд вынес приговор жительнице ХМАО, зарезавшей знакомого на вечеринке

В Белоярском (ХМАО) суд вынес приговор женщине за убийство и ограбление. Ей назначили десять лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«В августе 2024 года в одной из квартир дома №23 в Белоярском между мужчинами, распивавшими алкогольные напитки, произошла ссора, переросшая в драку. В конфликт вмешалась женщина, которая находилась в компании. Она, испытывая личную неприязнь к одному из мужчин, нанесла потерпевшему удар ножом в область грудной клетки», — сообщается на сайте надзорного ведомства.
От ранений пострадавший скончался по пути в больницу. Ранее осужденная украла телефон у другого своего знакомого. Доказательства собрали сотрудники межрайонного следственного отдела, по совокупности преступлений суд назначил ей 10 лет колонии общего режима.
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