Тюменец погиб на СВО спустя три месяца после подписания контракта

В Ялуторовске (Тюменская область) простились с Петром Бочаровым, который погиб на СВО спустя три месяца после подписания контракта. Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-служба мэрии города.
«В зоне проведения специальной военной операции погиб наш земляк, Бочаров Петр Сергеевич. Он родился 21 апреля 1993 года. Учился в четвертой школе, затем ПУ-38. 13 сентября 2024 года Петр подписал контракт с Минобороны. 16 декабря 2024 года погиб выполняя боевое задание, в районе Авдеевки (ДНР)», — сообщает администрация.
Мужчина служил в мотострелковом отделении. В ходе выполнения боевой задачи он проявил стойкость и мужество. Его готовность выполнить долг перед Родиной стала залогом самопожертвования.
Прощание военным состоится 29 января, в 12:00 в Сретенском Соборе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 22 января похоронили участника СВО Артема Устинова. Он погиб, со своим отрядом отстреливаясь от врага.
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