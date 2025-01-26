26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Тюменец погиб на СВО спустя три месяца после подписания контракта

В Тюменской области похоронили бойца, погибшего на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны бойца состоятся 29 января
Похороны бойца состоятся 29 января Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) простились с Петром Бочаровым, который погиб на СВО спустя три месяца после подписания контракта. Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-служба мэрии города.

«В зоне проведения специальной военной операции погиб наш земляк, Бочаров Петр Сергеевич. Он родился 21 апреля 1993 года. Учился в четвертой школе, затем ПУ-38. 13 сентября 2024 года Петр подписал контракт с Минобороны. 16 декабря 2024 года погиб выполняя боевое задание, в районе Авдеевки (ДНР)», — сообщает администрация.

Мужчина служил в мотострелковом отделении. В ходе выполнения боевой задачи он проявил стойкость и мужество. Его готовность выполнить долг перед Родиной стала залогом самопожертвования.

Прощание военным состоится 29 января, в 12:00 в Сретенском Соборе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 22 января похоронили участника СВО Артема Устинова. Он погиб, со своим отрядом отстреливаясь от врага.

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В Ялуторовске (Тюменская область) простились с Петром Бочаровым, который погиб на СВО спустя три месяца после подписания контракта. Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-служба мэрии города. «В зоне проведения специальной военной операции погиб наш земляк, Бочаров Петр Сергеевич. Он родился 21 апреля 1993 года. Учился в четвертой школе, затем ПУ-38. 13 сентября 2024 года Петр подписал контракт с Минобороны. 16 декабря 2024 года погиб выполняя боевое задание, в районе Авдеевки (ДНР)», — сообщает администрация. Мужчина служил в мотострелковом отделении. В ходе выполнения боевой задачи он проявил стойкость и мужество. Его готовность выполнить долг перед Родиной стала залогом самопожертвования. Прощание военным состоится 29 января, в 12:00 в Сретенском Соборе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 22 января похоронили участника СВО Артема Устинова. Он погиб, со своим отрядом отстреливаясь от врага.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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