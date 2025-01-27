«Чехи будут палкой избивать»: как свердловский «смотрящий» вымогал деньги у жертв

«Смотрящий» за свердловским Артемовским Сергей Хитрик (сам связь с криминалом опровергает), по версии следствия, запугивал наркобаронов и вымогал у них деньги. Об этом URA.RU стало известно во время заседания в Свердловском облсуде.
Сначала гособвинитель заявила, что «смотрящим» Хитрика сделал вор в законе Тимур Свердловский (Темури Мирзоев). «Воровские идеи» Хитрик распространял до 2024 года — до момента задержания. Также он держал и контролировал «общак», который пополнял путем вымогательства, сказала сотрудница прокуратуры.
Жертвами Хитрика стали ныне осужденный Данил Вельмякин, его мама Ирина, некие Алена Таратайко и сожители Аслонян и Изычев. «13 сентября 2021-го Хитрик вымогал 200 тысяч рублей у Вельмякина, который занимался распространением наркотиков. Стал угрожать ему: „Приедут чехи и будут палкой избивать“. Испугавшись, Вельмякин отдал сумму. В июле Данил отдал ему еще 85 тысяч рублей, которые взял у матери. Когда Вельмякин попал в СИЗО, то Хитрик передал ему записку с угрозами, а затем стал требовать деньги у [Ирины Вельмякиной]. Грозился поджечь ее автомобиль и офис», — зачитала гособвинитель.
В ноябре 2023-го Хитрик, желая пополнить «общак» (так считает следствие), потребовал у Таратайко 150 тысяч рублей. В случае отказа он собирался сдать ее силовикам, рассказав о ее причастности к наркотрафику. Всего она отдала ему 170 тысяч и свой «Шевроле-Круз».
Зимой прошлого года Хитрик договорился с неким Файзулаевым о вымогательстве 1,5 млн рублей у Аслонян. «Сказал, что „отдаст ее дагестанцам“, если откажется. А ее сожителю [Изычеву] Файзулаев грозился изнасилованием и расправой. 21 февраля потерпевшие согласились отдать 700 тысяч рублей. 10 тысяч в пачке были настоящими, остальные — подделкой. При передаче суммы Хитрика и Файзулаева задержали оперативники ФСБ», — заключила прокурор.
Подсудимый не согласился с обвинением. «Мне непонятно, в чем меня обвиняют. Это же просто слова. Постоянно через каждое слово [у прокурора]: „воровской общак“, „воровские идеи“. [Вам понятно, в чем вас обвиняют?] Понятно, что я Майкл Джексон. [Вину признаете?] Нет, вину не признаю. Меня судят только со слов, никаких доказательств нет», — заявил Хитрик. Адвокат поддержал его позицию.
Фигуранту вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии (был «смотрящим»), разбой и четыре эпизода вымогательства. Ранее он был судим по целому ряду других статей УК РФ (многие погашены).
Имя Хитрика связывают с криминальными событиями, которые происходили в Артемовском. Сам подсудимый заявил, что «был „смотрящим“ до 2016 года». Также он — совладелец такси «Три пятерочки» и гендиректор компании «Экспресс». Супруга Мария поддерживает мужа. По ее словам, заявление на Сергея написала некая «профессиональная мошенница».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!