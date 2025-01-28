Захарова словом на букву «п» оценила запрет обучать медиков Украины в Латвии

Приостановка обучения медиков ВСУ в Латвии по указу президента США Дональда Трампа лучше всего характеризуется словом "принципиальность". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Какое-то слово крутится в голове на букву «п», точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность", — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Так она охарактеризовала остановку обучения в Латвии медиков Украины по указу Трампа о заморозке помощи иностранным государствам. "Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?", — заключила официальный представитель МИД РФ.
Ранее Трамп подписал указ, согласно которому поставка помощи для Украины и других иностранных государств будет приостановлена на 90 дней. Это связано с проверками в администрации нового президента США по поводу соответствия такой помощи нынешней американской политике.
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