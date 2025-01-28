Захарова словом на букву «п» оценила запрет обучать медиков Украины в Латвии

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Захарова заявила, что остановка обучения медиков ВСУ в Латвии по указу Трампа лучше всего характеризуется словом на букву «п»
Захарова заявила, что остановка обучения медиков ВСУ в Латвии по указу Трампа лучше всего характеризуется словом на букву «п» Фото:

Приостановка обучения медиков ВСУ в Латвии по указу президента США Дональда Трампа лучше всего характеризуется словом "принципиальность". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Какое-то слово крутится в голове на букву «п», точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность", — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Так она охарактеризовала остановку обучения в Латвии медиков Украины по указу Трампа о заморозке помощи иностранным государствам. "Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?", — заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому поставка помощи для Украины и других иностранных государств будет приостановлена на 90 дней. Это связано с проверками в администрации нового президента США по поводу соответствия такой помощи нынешней американской политике.

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Приостановка обучения медиков ВСУ в Латвии по указу президента США Дональда Трампа лучше всего характеризуется словом "принципиальность". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Какое-то слово крутится в голове на букву «п», точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность", — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Так она охарактеризовала остановку обучения в Латвии медиков Украины по указу Трампа о заморозке помощи иностранным государствам. "Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?", — заключила официальный представитель МИД РФ. Ранее Трамп подписал указ, согласно которому поставка помощи для Украины и других иностранных государств будет приостановлена на 90 дней. Это связано с проверками в администрации нового президента США по поводу соответствия такой помощи нынешней американской политике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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