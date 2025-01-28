Курских чиновников подозревают в хищении миллиардов из средств на оборону

Руководство АО «Корпорации развития Курской области» обвиняется в организации схемы крупномасштабного изъятия финансовых средств, предназначенных для выполнения госконтрактов на обеспечение оборонительных мероприятий в регионе Отмечается, что они не выполнили заказы, а просто «распилили» бюджет. Сумма хищения — 3,2 млрд рублей. Соответствующая информация приведена в иске.
«Речь идет о заключении госконтрактов для строительства защитных сооружений в регионе, например блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид. Ущерб оценивается более чем в трех миллиардах рублей», — передает «Известия» информацию из искового заявления.
При этом отмечается, что в Курской области существует практика заключения договоров с подрядчиками без проведения тендеров. В документах указывается, что подконтрольные корпорации юридические лица получали контракты на создание фортификационных сооружений, после чего средства перечислялись через «фирмы-однодневки».
В рамках расследования уже арестованы руководители корпорации в лице Владимира Лукина и Игоря Грабина, а также Снежаны Мартьяновой. Также в материалах дела упоминаются экс-депутат Курской областной думы V созыва Юрий Бессонов, родной брат Мартьяновой — владелец ООО «Энерго Рессурс» и ООО «Торговый дом Курск», депутат Курской областной думы VII созыва Максим Васильев и московский предприниматель Иван Уткин, указанные как участники коррупционной схемы Кроме того, ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что правительство региона поддержит иск, поданный Генеральной прокуратурой против руководства корпорации.
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