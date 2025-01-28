Тюменская область вошла в топ-5 регионов с самыми качественными дорогами

Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге регионов с самыми качественными и доступными дорогами. Исследование провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Регионами — лидерами по удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог регионального и местного значения стали Чеченская Республика (84%), город Севастополь (83%) и Белгородская область (78%). К регионам-лидерам также относится Тюменская область (74%)», — сообщается на сайте правительства России.
В опросе приняли участие 172 тысячи человек. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что 56% россиян удовлетворены местными дорогами. Также в топ-10 регионов вошли Москва, Крым, Татарстан.
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