Тюменская область вошла в топ-5 регионов с самыми качественными дорогами

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В опросе приняли участие 172 тысячи человек
В опросе приняли участие 172 тысячи человек Фото:

Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге регионов с самыми качественными и доступными дорогами. Исследование провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

«Регионами — лидерами по удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог регионального и местного значения стали Чеченская Республика (84%), город Севастополь (83%) и Белгородская область (78%). К регионам-лидерам также относится Тюменская область (74%)», — сообщается на сайте правительства России.

В опросе приняли участие 172 тысячи человек. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что 56% россиян удовлетворены местными дорогами. Также в топ-10 регионов вошли Москва, Крым, Татарстан.

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Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге регионов с самыми качественными и доступными дорогами. Исследование провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).  «Регионами — лидерами по удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог регионального и местного значения стали Чеченская Республика (84%), город Севастополь (83%) и Белгородская область (78%). К регионам-лидерам также относится Тюменская область (74%)», — сообщается на сайте правительства России. В опросе приняли участие 172 тысячи человек. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что 56% россиян удовлетворены местными дорогами. Также в топ-10 регионов вошли Москва, Крым, Татарстан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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