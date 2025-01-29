В Минобороны раскрыли число уничтоженных за ночь дронов ВСУ

Минобороны: российская ПВО сбила 104 украинских беспилотника
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В ночь на 29 января ВСУ атаковали российские регионы сотней дронов
В ночь на 29 января ВСУ атаковали российские регионы сотней дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали 104 украинских беспилотника на территории России. Наибольшее количество вражеских БПЛА было уничтожено над Курской областью.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Почти 50 вражеских беспилотников было сбито на территории Курской области (47 БПЛА). 

Еще 27 БПЛА ликвидировано над территорией Брянской области, 11 — над территорией Смоленской области, 7 — над территорией Тверской области, 4 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Нижегородской области, 3 — над территорией Калужской области. Также по одному БПЛА было сбито над Ростовской и Ленинградской областями.

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За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали 104 украинских беспилотника на территории России. Наибольшее количество вражеских БПЛА было уничтожено над Курской областью. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Почти 50 вражеских беспилотников было сбито на территории Курской области (47 БПЛА).  Еще 27 БПЛА ликвидировано над территорией Брянской области, 11 — над территорией Смоленской области, 7 — над территорией Тверской области, 4 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Нижегородской области, 3 — над территорией Калужской области. Также по одному БПЛА было сбито над Ростовской и Ленинградской областями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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