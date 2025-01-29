В Минобороны раскрыли число уничтоженных за ночь дронов ВСУ

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали 104 украинских беспилотника на территории России. Наибольшее количество вражеских БПЛА было уничтожено над Курской областью.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Почти 50 вражеских беспилотников было сбито на территории Курской области (47 БПЛА).
Еще 27 БПЛА ликвидировано над территорией Брянской области, 11 — над территорией Смоленской области, 7 — над территорией Тверской области, 4 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Нижегородской области, 3 — над территорией Калужской области. Также по одному БПЛА было сбито над Ростовской и Ленинградской областями.
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