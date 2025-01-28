В Тюменской области скончалась самая возрастная невеста

Раиса Шпатеева вышла замуж в возрасте 92 лет
В Ярково Тюменской области умерла самая пожилая невеста региона. Раисе Шпартеевой было 95 лет, сообщает со ссылкой на Ярковский дом социального обслуживания 72.ru.
«Раиса Степановна ушла из жизни 17 декабря 2024 года по естественным причинам. Церемония прощания состоялась на сельском кладбище в Ярково, где ее и похоронили», — говорится в сообщении.
Шпатеева прославилась еще в 2021 году — в возрасте 92 лет она вышла замуж. Мужем пожилой невесты стал 71-летний Геннадий Вахрушев.
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