28 января 2025

В Тюменской области скончалась самая возрастная невеста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Раиса Шпатеева вышла замуж в возрасте 92 лет
Раиса Шпатеева вышла замуж в возрасте 92 лет Фото:

В Ярково Тюменской области умерла самая пожилая невеста региона. Раисе Шпартеевой было 95 лет, сообщает со ссылкой на Ярковский дом социального обслуживания 72.ru.

«Раиса Степановна ушла из жизни 17 декабря 2024 года по естественным причинам. Церемония прощания состоялась на сельском кладбище в Ярково, где ее и похоронили», — говорится в сообщении.

Шпатеева прославилась еще в 2021 году — в возрасте 92 лет она вышла замуж. Мужем пожилой невесты стал 71-летний Геннадий Вахрушев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ярково Тюменской области умерла самая пожилая невеста региона. Раисе Шпартеевой было 95 лет, сообщает со ссылкой на Ярковский дом социального обслуживания 72.ru. «Раиса Степановна ушла из жизни 17 декабря 2024 года по естественным причинам. Церемония прощания состоялась на сельском кладбище в Ярково, где ее и похоронили», — говорится в сообщении. Шпатеева прославилась еще в 2021 году — в возрасте 92 лет она вышла замуж. Мужем пожилой невесты стал 71-летний Геннадий Вахрушев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...