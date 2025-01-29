Московская компания вложит полмиллиарда рублей в тюменские АЗС

Московская компания «Трейдпроект» инвестирует 500 миллионов рублей в реконструкцию двух заправочных станций в Тюмени, в районе Мыса и Лесобазы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики Тюменской области.
«Инвестор планирует осуществить реконструкцию существующих АЗС в районе Мыса и Лесобазы. Компания реализует с инвестиционным агентством несколько проектов по улучшению городской инфраструктуры. Будут построены автозаправочные комплексы с сервисными зданиями, гостевыми зонами обслуживания и ресторанами быстрого питания», — поделились подробностями в ведомстве.
Помимо этого на АЗС будут оборудованы станции подкачки шин. Также — зарядные станции для электромобилей.
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