29 января 2025

Московская компания вложит полмиллиарда рублей в тюменские АЗС

Компания «Трейдпроект» вложит 500 миллионов рублей в постройку заправок в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Возведение этих объектов создаст 20 рабочих мест
Возведение этих объектов создаст 20 рабочих мест Фото:

Московская компания «Трейдпроект» инвестирует 500 миллионов рублей в реконструкцию двух заправочных станций в Тюмени, в районе Мыса и Лесобазы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики Тюменской области.

«Инвестор планирует осуществить реконструкцию существующих АЗС в районе Мыса и Лесобазы. Компания реализует с инвестиционным агентством несколько проектов по улучшению городской инфраструктуры. Будут построены автозаправочные комплексы с сервисными зданиями, гостевыми зонами обслуживания и ресторанами быстрого питания», — поделились подробностями в ведомстве.

Помимо этого на АЗС будут оборудованы станции подкачки шин. Также — зарядные станции для электромобилей.

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Московская компания «Трейдпроект» инвестирует 500 миллионов рублей в реконструкцию двух заправочных станций в Тюмени, в районе Мыса и Лесобазы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики Тюменской области. «Инвестор планирует осуществить реконструкцию существующих АЗС в районе Мыса и Лесобазы. Компания реализует с инвестиционным агентством несколько проектов по улучшению городской инфраструктуры. Будут построены автозаправочные комплексы с сервисными зданиями, гостевыми зонами обслуживания и ресторанами быстрого питания», — поделились подробностями в ведомстве. Помимо этого на АЗС будут оборудованы станции подкачки шин. Также — зарядные станции для электромобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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