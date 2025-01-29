29 января 2025

Пыль на полу и жвачки на тренажерах: на что жалуются посетители тюменских фитнес-клубов

Тюменцы жалуются на антисанитарию в фитнес-клубах и их навязчивых менеджеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане также жалуются на очереди к тренажерам
Горожане также жалуются на очереди к тренажерам Фото:

Посетители тюменских фитнес-центров чаще всего жалуются на грязь в залах, старые тренажеры и назойливых менеджеров. Агентство URA.RU сделало подборку самых частых негативных комментариев о местных спортзалах на основании отзывов сервиса 2ГИС.

«Клуб себя позиционирует как премиум, но по факту одна грязь. В зале полы не моют, тренажеры пыльные, жвачки наклеены везде. В туалете отсутствует туалетная бумага. Отсутствуют бахилы на входе», — такой отзыв оставила тюменка в адрес одного из местных фитнес-клубов. Рейтинг на сервисе 2ГИС — 3,9.

«Ключей постоянно не хватает. Половина тренажеров в сломанном состоянии. В раздевалках уборка проводится раз в сутки, в мужской раздевалке на полу грязь и мусор, в туалетах мусорное ведро переполнено, на полу грязь. Фены не работают. Одним словом — свинарник», — такой комментарий оставили горожане о посещении другого центра. Рейтинг на сервисе 2ГИС — 3,9.

В числе других жалоб — навязчивые менеджеры отдела продаж, которые звонят клиентам по несколько раз в сутки, в то время как сами посетители по необходимости не могут с ними связаться неделями. Также тюменцы отметили давно не обновляющие тренажеры и некомпетентных тренеров.

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Посетители тюменских фитнес-центров чаще всего жалуются на грязь в залах, старые тренажеры и назойливых менеджеров. Агентство URA.RU сделало подборку самых частых негативных комментариев о местных спортзалах на основании отзывов сервиса 2ГИС. «Клуб себя позиционирует как премиум, но по факту одна грязь. В зале полы не моют, тренажеры пыльные, жвачки наклеены везде. В туалете отсутствует туалетная бумага. Отсутствуют бахилы на входе», — такой отзыв оставила тюменка в адрес одного из местных фитнес-клубов. Рейтинг на сервисе 2ГИС — 3,9. «Ключей постоянно не хватает. Половина тренажеров в сломанном состоянии. В раздевалках уборка проводится раз в сутки, в мужской раздевалке на полу грязь и мусор, в туалетах мусорное ведро переполнено, на полу грязь. Фены не работают. Одним словом — свинарник», — такой комментарий оставили горожане о посещении другого центра. Рейтинг на сервисе 2ГИС — 3,9. В числе других жалоб — навязчивые менеджеры отдела продаж, которые звонят клиентам по несколько раз в сутки, в то время как сами посетители по необходимости не могут с ними связаться неделями. Также тюменцы отметили давно не обновляющие тренажеры и некомпетентных тренеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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