В Словакии завесили флагами оскорбительные надписи на советском мемориале

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Участники словацкого объединения «Брат за Брата» завесили флагами оскорбительные надписи
Участники словацкого объединения «Брат за Брата» завесили флагами оскорбительные надписи Фото:

Активисты гражданского объединения «Брат за Брата» провели акцию у советского мемориала на юго-востоке Словакии, который был осквернен вандалами. Они закрыли оскорбительные надписи словацкими флагами и провели памятную акцию, чтобы почтить память красноармейцев, погибших в боях с фашистами.

«Это наша Словакия — наша земля», — подписали активисты фотографии на которых видно, как флаги Словакии скрывают оскорбительные надписи на памятнике, передает РИА Новости. В рамках акции у мемориала собрались около 200 человек. Участники акции возложили к памятнику венки и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, тем самым выразив свою поддержку и сохранение памяти о жертвах войны.

Посольство России в Словакии сообщило, что 30 января на Дарговском перевале в Кошицком крае произошел акт вандализма против мемориала Советской армии «Победа». Дипломатическое представительство осудило данный инцидент, квалифицировав его как гнусное преступление, и выразило ожидание, что местные власти примут меры для наказания виновных и восстановления монумента. Среди прочего, на памятнике помимо свастики были нанесены надписи, направленные против действующего министра Словакии Роберта Фицо, напоминает MK.RU.

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Активисты гражданского объединения «Брат за Брата» провели акцию у советского мемориала на юго-востоке Словакии, который был осквернен вандалами. Они закрыли оскорбительные надписи словацкими флагами и провели памятную акцию, чтобы почтить память красноармейцев, погибших в боях с фашистами. «Это наша Словакия — наша земля», — подписали активисты фотографии на которых видно, как флаги Словакии скрывают оскорбительные надписи на памятнике, передает РИА Новости. В рамках акции у мемориала собрались около 200 человек. Участники акции возложили к памятнику венки и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, тем самым выразив свою поддержку и сохранение памяти о жертвах войны. Посольство России в Словакии сообщило, что 30 января на Дарговском перевале в Кошицком крае произошел акт вандализма против мемориала Советской армии «Победа». Дипломатическое представительство осудило данный инцидент, квалифицировав его как гнусное преступление, и выразило ожидание, что местные власти примут меры для наказания виновных и восстановления монумента. Среди прочего, на памятнике помимо свастики были нанесены надписи, направленные против действующего министра Словакии Роберта Фицо, напоминает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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