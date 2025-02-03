Российские авиакомпании начнут заправлять самолеты «зеленым керосином»

Министерства энергетики и транспорта РФ запросили от авиакомпаний оценку готовности к переходу на биотопливо. Это необходимо для разработки национального проекта по биоэкономике.
«Минтранс попросил авиакомпании оценить перспективы и целесообразность применения биотоплива на своих рейсах, а также риски и издержки перехода. Опрос проводился по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова для проработки федерального проекта о биоэнергетике в составе нацпроекта по биоэкономике», — сообщает «Коммерсант».
По информации издания, перевозчикам предложено оценить возможные налоговые преференции за использование «зеленого» топлива. Мнения запрашивают в рамках обращения Минэнерго в Минтранс. Результаты опроса помогут определить стратегию развития биоэкономики в авиационной отрасли России.
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