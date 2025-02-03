Российские авиакомпании начнут заправлять самолеты «зеленым керосином»

Российские авиакомпании готовятся к переходу на биотопливо
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Перевозчикам предложили прокомментировать использование биотоплива
Перевозчикам предложили прокомментировать использование биотоплива Фото:

Министерства энергетики и транспорта РФ запросили от авиакомпаний оценку готовности к переходу на биотопливо. Это необходимо для разработки национального проекта по биоэкономике.

«Минтранс попросил авиакомпании оценить перспективы и целесообразность применения биотоплива на своих рейсах, а также риски и издержки перехода. Опрос проводился по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова для проработки федерального проекта о биоэнергетике в составе нацпроекта по биоэкономике», — сообщает «Коммерсант».

По информации издания, перевозчикам предложено оценить возможные налоговые преференции за использование «зеленого» топлива. Мнения запрашивают в рамках обращения Минэнерго в Минтранс. Результаты опроса помогут определить стратегию развития биоэкономики в авиационной отрасли России.

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Министерства энергетики и транспорта РФ запросили от авиакомпаний оценку готовности к переходу на биотопливо. Это необходимо для разработки национального проекта по биоэкономике. «Минтранс попросил авиакомпании оценить перспективы и целесообразность применения биотоплива на своих рейсах, а также риски и издержки перехода. Опрос проводился по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова для проработки федерального проекта о биоэнергетике в составе нацпроекта по биоэкономике», — сообщает «Коммерсант». По информации издания, перевозчикам предложено оценить возможные налоговые преференции за использование «зеленого» топлива. Мнения запрашивают в рамках обращения Минэнерго в Минтранс. Результаты опроса помогут определить стратегию развития биоэкономики в авиационной отрасли России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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