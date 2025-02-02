Как выглядит наступившее явление Ла-Нинья, о котором россиян предупредил синоптик. Фотогалерея

Вильфанд: начался холодный аналог явления Эль-Ниньо
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Эль-Ниньо и Ла-Нинья — это климатические явления Тихого океана, влияющие на мировую погоду
Эль-Ниньо и Ла-Нинья — это климатические явления Тихого океана, влияющие на мировую погоду Фото:

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 2 февраля сообщил о начале явления Ла-Нинья, которое рассматривается как холодный аналог Эль-Ниньо. Это атмосферное явление связано со снижением температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана и может продлиться до апреля, хотя его интенсивность не ожидается высокой.

Ла-Нинья — это климатическое явление, противоположное Эль-Ниньо, характеризующееся охлаждением океанской поверхности в экваториальном Тихом океане, что оказывает влияние на глобальный климат. При Ла-Нинья в разных регионах мира наблюдаются контрастные погодные условия: повышенная дождливость и наводнения в Австралии, а также сухая погода в юго-западной части США.

Это явление может вызывать сильные шторма и изменять атмосферные потоки, что влияет на температуру и осадки, а также на сельское хозяйство и экономику стран. Ла-Нинья может длиться несколько месяцев, начинаясь осенью и заканчиваясь в середине следующего года, представляя собой комплекс климатических изменений, затрагивающих океаны, атмосферу, экосистемы и человеческую деятельность.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 2 февраля сообщил о начале явления Ла-Нинья, которое рассматривается как холодный аналог Эль-Ниньо. Это атмосферное явление связано со снижением температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана и может продлиться до апреля, хотя его интенсивность не ожидается высокой. Ла-Нинья — это климатическое явление, противоположное Эль-Ниньо, характеризующееся охлаждением океанской поверхности в экваториальном Тихом океане, что оказывает влияние на глобальный климат. При Ла-Нинья в разных регионах мира наблюдаются контрастные погодные условия: повышенная дождливость и наводнения в Австралии, а также сухая погода в юго-западной части США. Это явление может вызывать сильные шторма и изменять атмосферные потоки, что влияет на температуру и осадки, а также на сельское хозяйство и экономику стран. Ла-Нинья может длиться несколько месяцев, начинаясь осенью и заканчиваясь в середине следующего года, представляя собой комплекс климатических изменений, затрагивающих океаны, атмосферу, экосистемы и человеческую деятельность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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